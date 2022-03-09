Минобрнауки: В Татарстане лишь 32% образовательных учреждений охраняются ЧОПами

В Татарстане всего лишь 32% образовательных учреждений охраняются частными охранными предприятиями. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Мы насчитали 3593 объекта образования. Они разбиты с первой по четвертую категорию опасности. К каждой категории есть свои требования. Первая категория – одновременно присутствуют более 1,1 тыс. человек. Цифра, которая нас удручает, над которой нужно работать, – по последним данным, всего 674 объекта с первой по третью категорию из 2107 охраняются частными охранными предприятиями. Это всего 32%», – рассказал докладчик.

По словам Хайруллина, первая категория опасности в Татарстане присвоена 79 образовательным объектам. Это не только общеобразовательные школы, но и детские сады, учреждения среднего профессионального образования, организации дополнительного образования. Ко второй категории опасности относятся 208 объектов образования, к третьей – 1820 объектов.

«На финише мы должны получить охраняемые объекты теми организациями, которые на это уполномочены. Это Росгвардия, специализированные предприятия, которые связаны с охраной. На военизированную охрану имеют право только ряд министерств и ведомств России. К сожалению, министерства образования в них не входят. Поэтому региональные министерства образования не вправе создавать свою вневедомственную охрану», – отметил он.

Замминистра добавил, что подготовлен проект письма в адрес Премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением внести в список ведомств, имеющих право на вневедомственную охрану, Министерства образования.

«Для того чтобы выполнить все предписания, необходимо финансирование. Благодаря Президенту Татарстана было принято решение об обеспечении физической охраны. В то же время остаются невыполненными ряд требований. Это система наружного наблюдения, система тревожной сигнализации, система оповещения управления эвакуацией, система наружного освещения. То есть все требования, которые необходимо выполнить для полноценной охраны», – подчеркнул он.

По мнению Хайруллина, основная проблема антитеррористической защищенности школ заключается в недостаточном финансировании. «Приказ Росгвардии содержит методику расчета, которая определяет стоимость услуг охраны за один пост в час. По предварительным расчетам видно, что цена охраны одного объекта составляет от 220 до 250 рублей. А для объектов первой и второй категорий выделяются республикой средства в размере 150 рублей за один пост в час», – пояснил он.

Докладчик заметил, что Минфин Татарстана разрешил использовать средства местных бюджетов для охраны образовательных организаций, но «не все могут себе позволить дополнить из своих источников финансирование».

«В то же время есть муниципальные образования, которые пошли на ряд нарушений. Они исключили каникулярные месяцы и выходные дни для того, чтобы выйти на эту цифру. В этом кроется основной не распутанный до сих пор узел 32% охраны школ в республике», – резюмировал замминистра образования и науки.