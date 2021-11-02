Татарстанстат: Участники электронной переписи могут выбрать один из 10 языков

Участники Всероссийской переписи населения из Татарстана, которые проходят ее в электронном виде в срок до 14 ноября, могут ответить на вопросы на одном из десяти языков. Об этом напоминает Татарстанстат.

«Участие в электронной переписи доступно пользователям со стандартной и подтвержденной учетной записью. Иностранным гражданам для участия нужно указать только номер СНИЛСа в личном кабинете. Если вам удобнее проходить перепись на родном языке, то в переписном листе на портале Госуслуги РФ можно выбрать для заполнения один из десяти языков: татарский, башкирский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский, китайский или корейский», — сообщили в ведомстве.

Участникам переписи следует указать данные о себе и о проживающих вместе с ними членах семьи. Прошедшие опрос получают QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Их нужно предъявить переписчику, который придет к жителям республики домой. Это необходимо для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

«Переписчики продолжат обходить домохозяйства до 14 ноября 2021 года, при этом меры защиты от Covid-19 усилены», — отметили в Татарстанстате.

Участие в переписи населения безопасно — данные передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам. Заполненная анкета на портале госуслуг РФ передается только в Росстат в обезличенном виде. Скопировать информацию с планшета переписчика также невозможно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Росстат продлил срок онлайн-участия во Всероссийской переписи населения с 8 по 14 ноября. Участниками ВПН-2021 уже стали Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Президент РТ Рустам Минниханов и многие другие.