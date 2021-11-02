Росстат продлил срок участия в переписи на портале госуслуг до 14 ноября

Росстат перенес срок окончания Всероссийской переписи населения на портале госуслуг с 8 на 14 ноября.

«В связи с введением ограничительных мер во всех субъектах Российской Федерации произошел ежедневный прирост переписавшихся на платформе госуслуг. Поэтому мы приняли решение о продлении [на период] с 8 по 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения переписи», — сообщил ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Во Всероссийской переписи населения уже приняли участие около 63% жителей страны, это примерно 90 млн человек. Из них 20 млн прошли перепись на портале госуслуг.

Для проведения переписи в Татарстане было набрано более 1,1 тыс. контролеров, свыше 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в организации переписи на территории республики задействовано более 8,5 тыс. человек.

Впервые к проведению переписи привлечены 485 волонтеров. Это студенты, школьники старше 16 лет и взрослые до 55 лет. Они работают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможности пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь для участия в интернет-переписи.

Участниками ВПН-2021 стали Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Президент РТ Рустам Минниханов и многие другие.