Татарстанстат третий месяц подряд фиксирует дефляцию в республике

Цены на товары и услуги в августе этого года в Татарстане снизились на 0,7% по сравнению с июлем, собщает Татарстанстат.

Наибольшее удешевление отмечается у продовольственных товаров – 1,6%. Непродовольственные товары за это же время подешевели на 0,3%, а стоимость услуг снизилась на 0,1% к предыдущему месяцу.

При этом годовая инфляция в июле этого года составила 14,2%, как уже сообщалось ранее. Цены на продовольственные товары год к году выросли на 18,1%, на непродовольственные – на 14,1%, а стоимость услуг увеличились на 11,3%.

Отметим, что пиковых значений инфляция в республике достигала в апреле – 18,6%. На Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая политика России нацелена на достижение уровня инфляции в 4%.