Татарстан в ходе переписи-2021 вошел в десятку регионов-лидеров России

По итогам первых 10 дней Всероссийской переписи населения Татарстан вошел в десятку регионов России, переписавших более миллиона человек. Об этом сообщили сегодня в Татарстанстате.

«64% от общего числа прошедших перепись татарстанцев, несмотря на сложную эпидситуацию, оказали доверие переписчикам, выбрав очную форму переписи, а также переписались на стационарных участках, в том числе в МФЦ. Весь переписной персонал в нашем регионе обеспечен масками и перчатками, более 70% прошли вакцинацию», – отметили в пресс-службе ведомства.

По числу жителей республики, переписавшихся самостоятельно на портале госуслуг, Татарстан находится в первой семерке регионов страны и является лидером в ПФО. Доля прошедших перепись в электронном виде в нашем регионе превысила среднероссийский показатель.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для проведения переписи по республике отобрано более 1,1 тыс. контролеров, более 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в проведении ВПН-2020 в республике задействовано более 8,5 тыс. человек. Впервые к переписи привлечены 485 волонтеров. Это студенты, школьники в возрасте от 16 лет и взрослые до 55 лет. Они работают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь в интернет-переписи.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. В первый день в переписной кампании принял участие и Президент РФ Владимир Путин.