Анкеты на 10 языках, QR-коды и спецсимволика: как проходит перепись в Татарстане

Всероссийская перепись населения набирает силу в Татарстане. Насколько активно население и какие вопросы возникают у татарстанцев при встрече с переписчиками, рассказала в интервью ИА «Татар-информ» руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

Наталья Гатауллина: «Почти 14 млн жителей России переписались за первую неделю Всероссийской переписи»

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Переписчики приходят с «Авророй»

Каковы итоги первой недели переписи-2021 в России и Татарстане?

Почти 14 млн жителей России переписались за первую неделю Всероссийской переписи. Кроме того, в первые дни переписи ее участниками стали более 70 тыс. казанцев. Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября с широким применением цифровых технологий. При обходе жилых помещений переписчики используют планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы».

Кто из известных людей Татарстана прошел перепись?

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие во Всероссийской переписи населения 18 октября. Он призвал жителей Татарстана не оставаться в стороне от этого значимого события. И, в частности, отметил, что наиболее острые вопросы, поднятые в ходе переписи населения, должны быть услышаны, будут разработаны соответствующие меры поддержки. Перепись проводится не только для того, чтобы узнать многонациональный состав страны, ее значение гораздо глубже. Участие каждого поможет сформировать правильный подход к достижению целей, считает Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин принял участие во Всероссийской переписи населения и призвал жителей Татарстана не оставаться в стороне от этого значимого события Фото: gossov.tatarstan.ru

Кроме того, участником ВПН-2021 стал мэр Казани Ильсур Метшин. Глава города посетил стационарный переписной участок в Ново-Савиновском районе. В числе наших первых почетных гостей – муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Руководительский состав ДУМ РТ принял участие во Всероссийской переписи населения в 14-й день месяца раби уль-авваль – 20 октября, а митрополит Казанский ответил на вопросы в Казанском епархиальном управлении.

Давайте еще раз напомним – какими способами татарстанцы могут принять участие в переписи?

Жители нашей республики могут пройти опрос разными способами. Можно совершить личный визит на стационарные переписные участки, которые открыты в городах и районах республики, в том числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы». Туда могут прийти люди, не имеющие возможности или желания встречаться с переписчиками у себя дома. МФЦ оборудованы гостевыми компьютерами с доступом в интернет.

Еще один способ – дождаться переписчика дома. С 18 октября по 14 ноября они обходят жилые помещения своих участков, переписывают тех, кто не пришел на участки или не прошел перепись на портале Госуслуг. Переписчики проводят опрос на планшетных компьютерах.

Ильсур Метшин посетил стационарный переписной участок в Ново-Савиновском районе Фото: metshin.ru

Сколько специалистов, волонтеров и участков в Татарстане задействовано?

Для проведения переписи по республике отобрано более 1,1 тыс. контролеров, более 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в проведении ВПН-2020 в республике задействовано более 8,5 тыс. человек. Впервые к переписи привлечены 485 волонтеров. Это студенты, школьники в возрасте от 16 лет и взрослые до 55 лет. Они работают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь в интернет-переписи.

Главная задача волонтеров – помогать людям, не владеющим компьютерной техникой, переписаться самостоятельно на «гостевых» компьютерах, которые есть в МФЦ. Волонтеры не являются переписным персоналом, поэтому перепись населения они не проводят. В Татарстане создано 1185 переписных участков, 427 стационарных и 58 участков в МФЦ. Каждый переписной участок в среднем за день посещают 45 человек. В основном это представители старшего поколения.

Результаты переписи дадут основу для новых госпрограмм

Как часто проводятся переписи населения? В чем главные отличия переписи-2021 от мероприятий прошлых лет?

Перепись населения проходит не реже чем один раз в десять лет. Предыдущая перепись состоялась в октябре 2010 года. В 2015 году ООН была принята резолюция, в соответствии с которой государства-члены должны провести перепись раунда 2020 года с 2015 по 2024 год. По сложившейся традиции в следующий раунд 2030 года должны войти переписи с 2025 по 2034 год. Главное, чтобы в каждой стране они проводились не реже одного раза в 10 лет. Эта Всероссийская перепись населения – уже 12-я по счету и первая в России перепись, которая проходит в цифровом формате. У всех нас появилась прекрасная возможность заполнить переписные листы на себя и проживающих с нами членов семьи самостоятельно в интернете, на едином портале Госуслуг.

Каждый переписчик имеет документ – официальное удостоверение, где указаны фамилия, имя и отчество Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Переписчики ходят по домам. Как отличить сотрудника ВПН-2021?

Каждый переписчик имеет документ – официальное удостоверение, где указаны фамилия, имя и отчество. Переписчик имеет фирменные атрибуты. Это шарф и жилет со специальной символикой, синяя сумка и планшет со специальной программой. Все переписчики обеспечены масками и перчатками. При входе в квартиру или дом переписчик обязан предъявить свое удостоверение вместе с паспортом по требованию респондента.

В обязанности переписчика входит обеспечение конфиденциальности собираемых и обрабатываемых сведений о людях. При наборе переписчиков приоритет отдавали людям с иммунитетом – тем, кто уже переболел Covid-19 или сделал прививку.

Почему важно участвовать во Всероссийской переписи населения?

Всероссийская перепись населения – единственный достоверный источник данных о численности, национальном составе, уровне образования, семейном положении, источниках доходов населения страны. Предстоящая перепись позволит получить актуальные данные о числе домохозяйств, их структуре и условиях жизни семей, уровне образования. Девиз переписи – «Создаем будущее!». Информация о социально-демографических и экономических характеристиках населения позволяет проводить мониторинг реализации всех программ развития нашего общества. Например, по итогам переписи населения 2010 года в России ввели материнский капитал. Активное участие во Всероссийской переписи населения жителей страны позволит не только получить точные цифры о численности населения, его местах проживания на территории России и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в отдельных регионах, городах и селах.

Постоянным жителям страны всего зададут 33 вопроса. Третий бланк заполняют временно находящиеся в России и постоянно проживающие в других странах люди Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Давайте поговорим о переписных листах. На сколько вопросов нужно ответить людям, появились ли среди них новые?

Распоряжением Правительства РФ были утверждены три формы бланков переписных листов, которые используются в ходе переписи. Первый бланк предназначен для сбора сведений о людях, постоянно проживающих в нашей стране. В нем 23 вопроса, в числе которых пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, семейное положение, источники доходов, сведения о работе и другие. Второй содержит вопросы о жилищных условиях людей и включает 10 вопросов. Это вопросы о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат и другие. Таким образом, постоянным жителям страны всего зададут 33 вопроса. Третий бланк заполняют временно находящиеся в России и постоянно проживающие в других странах люди. В нем 7 вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории нашей страны.

Отмечу, что переписные листы на бумаге и в электронном виде содержат одинаковые вопросы. Большинство из них были включены в программу переписи в 2010 году. Конечно, есть ряд новых вопросов. К примеру, это вопрос о маятниковой миграции, уровне образования и другие.

Некоторые корректировки были внесены в формулировки вопросов и варианты ответов. Так, изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать соответствующий блок. В нем появилось «дошкольное образование», а «среднее профессиональное образование» разделено на два блока – «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего образования тоже приведены в соответствие с законом: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура», «кадры высшей квалификации».

Переписчики не требуют никаких документов. Ответы на вопросы переписных листов они записывают только со слов респондентов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Переписчики дают подписку о неразглашении информации

Нужно ли участникам переписи указывать свой размер доходов?

Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере доходов. Называть работодателя тоже не требуется. Указывается только источник доходов – например, «заработная плата» или «пенсия», без дополнительной детализации и тем более документального подтверждения. В перечне источников средств к существованию для удобства людей приведены наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия и пособия.

На каких языках, кроме русского, можно записать ответы?

Помимо русского языка заполнить электронный переписной лист при самостоятельном прохождении переписи на портале Госуслуг можно еще на 10 языках. В их числе татарский, башкирский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, корейский, китайский и английский. Прохождение переписи по времени должно занять не более 15 минут.

Какую национальность нужно указать участникам переписи, если они, к примеру, не владеют родным языком?

Каждому человеку предоставлена возможность дать любой ответ на вопрос о национальной принадлежности и родном языке на свое усмотрение. При проведении переписи населения соблюдается статья 26 Конституции РФ в части самоопределения населения по данному вопросу, включая отказ от ответа. Переписчику категорически запрещено любым образом влиять на свободу самоопределения национальной принадлежности, уточнять или подсказывать ответ респонденту на вопрос о национальной принадлежности или языке.

Каждому человеку предоставлена возможность дать любой ответ на вопрос о национальной принадлежности и родном языке на свое усмотрение Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Нужно ли предъявлять переписчику документы и как обеспечивается сохранность персональных данных?

Переписчики не требуют никаких документов. Ответы на вопросы переписных листов они записывают только со слов респондентов. Хотелось бы подчеркнуть, что обязанность не разглашать информацию о населении, полученную в ходе проведения переписи, предусматривается контрактами, заключаемыми с переписчиками, а в отношении должностных лиц – нормативными правовыми актами Российского Правительства. В переписных листах не указываются фамилии, имена и отчества опрашиваемых. После опроса людей все собранные данные будут обезличены.

Когда мы узнаем результаты переписи?

Предварительные результаты общероссийской акции будут подведены в марте-апреле 2022 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в четвертом квартале следующего года. Полученные данные позволят в дальнейшем формировать государственные программы в различных сферах общественной жизни страны.

Фото на анонсе: metshin.ru