Татарстанстат: Переписчиками в Татарстане работают люди с иммунитетом к Covid-19

В переписной кампании в Татарстане задействовано более 8,5 тыс. человек. В их числе более 7 тыс. переписчиков, более 1 тыс. контролеров и 58 инструкторов районного уровня. При этом при наборе переписчиков приоритет отдавали людям с иммунитетом к Covid-19. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Татарстанстате.

«Весь персонал обеспечен масками и перчатками. При наборе переписчиков приоритет отдавали людям с иммунитетом — тем, кто уже переболел Covid-19 или сделал прививку. С 18 октября переписчики начали обход жилых домов и квартир на своих счетных участках. С 18 октября по 14 ноября 2021 года они будут проводить перепись на планшетных компьютерах, а также подтверждать QR-код прохождения Всероссийской переписи населения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября в Татарстане и по всей стране. Впервые люди могут самостоятельно заполнить переписные бланки на портале госуслуг РФ. Так, такой возможностью в первый же день кампании воспользовался Президент России Владимир Путин. С 15 октября по 8 ноября услуга «Участие в переписи населения» доступна для всех граждан, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись на портале.