Татарстанстат: Гостиниц в республике стало меньше, но зарабатывают они больше

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Гостиничных предприятий в Татарстане стало меньше, но их общий доход вырос за прошлый год больше, чем на 550 млн рублей. Такие данные приводит Татарстанстат.

Так, в регионе работают 48 гостиничных предприятий. К ним относятся гостиницы, мотели, хостелы, гостиничные дома. К началу 2023 года в Татарстане работало 51 гостиничное предприятие.

Суммарный доход объектов размещения за 2023 год превысил 4,7 млрд рублей. Больше всего заработали частные гостиницы – 4 млрд рублей. На государственные приходится 426 млн рублей, а на муниципальные отели порядка 39 млн рублей. Еще часть принесли иностранные гостиницы, размещенные в республике.

За прошлый год в гостиницах региона останавливались почти 558 тыс. человек, что меньше, чем в 2022-м. Было осуществлено более 1,9 млн ночевок, по этому показателю виден рост.

Ранее власти Казани отчитывались, что гости «Игр будущего» загрузили казанские отели на 30% больше обычного. Это говорит о том, что событийные мероприятия могут нивелировать фактор несезонности, считают в мэрии.