Гости «Игр будущего» загрузили казанские отели на 30% больше обычного

Средняя загрузка отелей столицы Татарстана во время проведения международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» составила 65%. Это на 30% больше аналогичного периода прошлого года. В отдельные дни загрузка достигала 80%. Об этом сообщила глава городского Комитета развития туризма Дарья Санникова на совещании в мэрии Казани.

«Всё это говорит о том, что событийные мероприятия являются ключевым фактором для нивелирования фактора несезонности», — отметила Санникова.

В соревнованиях участвовало более 1800 спортсменов из 107 стран мира. В столицу Татарстана прибыло почти 2600 гостей. Их разместили в 33 отелях Казани, в кампусах Иннополиса и в Деревне Универсиады.

Всего на соревнования «Игр будущего» было продано более 85,4 тыс. билетов, а количество просмотров видеотрансляций в интернете перевалило за 2 млрд.

«Интерес к этим состязаниям показывает, что у „Игр будущего“ — большое, светлое, уверенное будущее», — заметил мэр Казани Ильсур Метшин.