Татарстанская «Гамма» выплатила 1,7 млн рублей долгов по зарплате

ООО «ИЦ „Гамма“» выплатило долги по зарплате на общую сумму более 1,7 млн. рублей жителям Альметьевска. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

В министерстве заверяют, что совместно «с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами» продолжают работать над обеспечением соблюдения трудовых прав работников.

В результате ООО «ИЦ „Гамма“» погасило долг на общую сумму более 1,7 млн. рублей перед 63 работниками.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что директор ресторанной фирмы из Казани не выплатила своему сотруднику более 400 тыс. рублей. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.