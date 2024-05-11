Татарстанское региональное отделение «Единой России» присоединилось к Казанскому марафону

Команда регионального отделения партии «Единая Россия» приняла участие в Казанском марафоне, преодолев дистанцию в 3 километра. Среди участников забега были действующие депутаты Госсовета, участники предварительного голосования «Единой России», партийный актив, молодогвардейцы и сторонники партии.

«Это знаковое событие не только для Казани и Республики Татарстан, но и для всей страны. Марафон после своего возрождения отмечает 10-летний юбилей. У нас сложилась добрая традиция: участники предварительного голосования – те, кто планирует выдвигаться от партии в депутаты Государственного Совета Татарстана, организуют свою команду для участия в соревнованиях. Так было и в 2019-м году, так и сегодня. Чуть-чуть подвела погода, но настроение у людей приподнятое, все готовы к старту», – рассказал руководитель Регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

К забегу присоединился министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ в 2005-2010 гг., участник предварительного голосования «Единой России» Марат Бариев. «Все мы замечаем позитивные изменения в развитии массового спорта в нашей республике. Если раньше в таких мероприятиях участвовали сотни человек, то сейчас счет идет на тысячи. Казанский марафон – это большое событие, долгожданный праздник не только для татарстанцев, но и для всех россиян. Уровень организации турнира очень высокий. Здесь есть все для удобства спортсменов – они обеспечены формой, номерами, питанием, водой. Не удивлюсь, если на следующий год заявок на участие станет еще больше», – прокомментировал Марат Бариев.

Он рассказал, что как участник предварительного голосования не мог не примкнуть к команде «Единой России». И сделал это с удовольствием. «Партия должна быть единым целым – не только во время избирательной кампании, но и в делах, и в обычной жизни», – сказал Бариев.

Марат Самигуллин отметил, что в состав партийной команды сегодня вошли также участники СВО.

«Такова примета времени – в предварительном голосовании партии активное участие принимают герои спецоперации. В Татарстане заявились 9 таких человек. Некоторые из них находятся на линии боевого соприкосновения, кто-то вернулся домой, отслужив свой срок. Особенно приятно, что сегодня с нами стартует Герой России Расим Баксиков», – подчеркнул Самигуллин.

Герой России, участник предварительного голосования Расим Баксиков отметил, что Казанский марафон – очень достойное и нужное мероприятие. «Оно играет большую роль – в военно-спортивном воспитании молодежи, которым я как раз занимаюсь. Участие в таких состязаниях – личное дело каждого. Но мы должны на собственном примере показать подрастающему поколению, что необходимо следить за собственным здоровьем, вести здоровый образ жизни. 3 км – для меня дистанция привычная. С 2006-го по 2010-й год я учился в Казанском танковом училище, где курсанты каждый день занимаются бегом, преодолевая расстояние от трех до десяти километров. Главное сегодня – не победа, а участие», – рассказал Баксиков.

К забегу присоединился член политсовета реготделения «Единой России», координатор регионального партийного проекта «Дети рисуют страну», ведущий программ «Парламентские Вести» и «Ракурс» на телеканале «Россия-24» (ГТРК «Татарстан») Дмитрий Второв. Он рассказал, что и ранее участвовал в забегах. «В последние годы немного отдалился от спорта – не хватает времени. Но в этом году я решил вновь испытать себя. Здесь собрались тысячи спортсменов из России и из-за рубежа. Каждый ставит перед собой какие-то о свои цели. Кто-то хочет оказаться в числе победителей. Для любителей, к которым я причисляю и себя, главное показать, что мы за здоровый образ жизни, за спорт и правильный досуг», – прокомментировал Второв.

«Казанский марафон – важное и большое событие, объединяющее десятки тысяч любителей спорта из Татарстана, России и других стран. Мы, вместе с командой “Молодой Гвардии Единой России” и молодыми кандидатами, которые принимают участие в проекте “ПолитСтарт”, также пришли сегодня сюда пробежать дистанцию 3 километра. Для нас большая честь быть причастными к такому событию. Мы должны своим примером показать, насколько важно вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом», – рассказал руководитель Татарстанского реготделения МГЕР, участник предварительного голосования и кадрового проекта «Единой Росии» «ПолитСтарт» Руслан Шигабуддинов.

Он подчеркнул, что марафон – это, прежде всего командная работа, сообщает региональное отделение «Единой России».

«Мы, как одна большая семья, дружно преодолели дистанцию – с хорошим настроением и флагами в руках», – заявил он.

Казанский марафон появился в 1974 году и продолжался до 1992-го. После многолетнего перерыва в 2015 году в столице Татарстана возродили то, что было почти забыто. Казанский марафон представляет собой масштабный забег на четыре вида дистанций – 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км. Участвовать в нем могут люди любых возрастов и с различной спортивной подготовкой.

На соревнования по бегу, которые в этом году проходят в столице Татарстана 11-12 мая, зарегистрировались около 28 тысяч участников из разных регионов России и других стран. Так, к Казанскому марафону присоединились представители Белоруссии, Казахстана, Турции, Египта, Венгрии, Румынии, Швеции, Бельгии и т.д.