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Татарстанских предпринимателей пригласили на обучение от Полпредства в Казахстане
26 января Полномочное представительство Татартана в Казахстане организует обучающее занятие для предпринимателей. Мероприятие состоится в рамках создаваемого бизнес-клуба для бизнесменов из РТ и Казахстана, сообщается в телеграм-канале полпредства.
На занятие приглашена профессиональная юридическая фирма, которая уже оказывает содействие предприятиям из республик.
Обучение состоится в онлайн-формате (Zoom). Начало — в 11.00. Татарстанские предприниматели могут зарегистрироваться по ссылке.
Напомним, что в декабре 2023 года Татарстан посетила крупная делегация из Казахстана. Как отметил Раис республики Рустам Минниханов, за 2022 год товарооборот между ними составил 758 млн долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом тенденция к росту сохранилась и в 2023 году. В перспективе сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном будет развиваться в сферах энергетики, промышленности, автомобилестроения, газомоторного топлива, нефтехимии, сельского хозяйства, информатизации и других.
«Мы высоко ценим возможность расширения контактов с вашей страной в рамках дружественных российско-казахстанских отношений», – заявил он во время встречи с акимом Абайской области.
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