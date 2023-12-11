«Татарстан — вход на рынок России»: зачем Казань посетила крупная делегация из Казахстана

Сразу после прилета гости из Казахстана отправились в Агентство инвестиционного развития Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По объему привлеченных инвестиций Татарстан уступает только Москве»

Сразу после прилета гости из Казахстана отправились в Агентство инвестиционного развития Татарстана, где для таких случаев существует единый презентационный центр. Про потенциал нашей республики и ее достижения акиму области Абай и другим гостям из Казахстана рассказывала глава АИР РТ Талия Минуллина. Зная, что Нурлан Уранхаев впервые в Казани, она объясняла, почему есть смысл вкладываться в Татарстан.

Так, например, Миннуллина рассказала про сотню готовых промпарков, куда можно сразу заходить и работать. Можно воспользоваться налоговыми преференциями, которые действуют в пяти специальных экономических зонах – территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), — такого количества нет ни в одном регионе России.

«Чем мы зазываем инвесторов? Мы говорим, что Татарстан — это вход на российский рынок. Здесь в радиусе 1000 километров половина России живет. Мы находимся в часе лета от Москвы. Конечно, Москва привлекает тем, что это административно-деловой центр, но там всегда выше зарплаты, дороже земля и аренда. Точка входа в регион всегда дешевле», — пояснила Талия Минуллина.

Талия Минуллина: «Мы находимся в часе лета от Москвы. Конечно, Москва привлекает тем, что это административно-деловой центр, но там всегда выше зарплаты, дороже земля и аренда. Точка входа в регион всегда дешевле» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она отметила, что Татарстан первый среди регионов по объему привлеченных инвестиций, если не считать Москву. Очевидно, что республика будет рада и привлечению капитала из Казахстана.

Позже Нурлан Уранхаев отметил, что презентация АИР была информативная.

Гостей сопровождали вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Валеев и Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

Нурлан Уранхаев: «Миссия наша абсолютно проста — мы налаживаем связи, и в общем-то мы постоянно в контакте с нашими коллегами из Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Абайская область в постоянном контакте с Татарстаном»

Следующей локацией для гостей из Казахстана стала Национальная библиотека РТ. Как рассказал журналистам Нурлан Уранхаев, в городе Семей (бывший Семипалатинск) планируется строительство конгресс-холла, где тоже хотят разместить библиотеку. Поэтому опыт Татарстана в создании библиотеки в здании бывшего НКЦ интересен для делегации.

«Делегация области Абай Республики Казахстан прибыла сегодня в Татарстан. Миссия наша абсолютно проста — мы налаживаем связи, и в общем-то мы постоянно в контакте с нашими коллегами из Татарстана. Со мной вместе приехала делегация порядка 50 человек. Задача, я повторюсь, — наладить близкие контакты», — поделился с журналистами Нурлан Уранхаев.

Как мы уже отметили, делегация многочисленная, поэтому ее разделили на три части. Пока первая часть во главе с Нурланом Уранхаевым ездила в Нацбиблиотеку, вторая часть должна была посетить Торгово-промышленную палату Татарстана и Химград, а третья — съездить в Полилингвальный комплекс «Адымнар», в IT-лицей КФУ и Казанский государственный медицинский университет. На завтра у казахстанских гостей в планах посетить Иннополис и увидеть IT-парк имени Башира Рамеева.

На открытии бюста Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю в городе Семей присутствовал заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев Фото: «Татар-информ»

В 2024 году в Казани должен появиться бюст «казахского Тукая»

Отметим, что Нурлан Уранхаев — это первый аким Абайской области, которая была образована в июне 2022 года. В состав области вошли те же территории, что до 1997 года входили в состав бывшей Семипалатинской области.

Татарстан активно налаживает с Абайской областью культурные связи, поскольку там проживает татарская диаспора. В 2022 году в Семее прошел первый международный Прииртышский Сабантуй. На праздник от Татарстана ездил председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. В этом году на открытии бюста Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю в городе Семей присутствовал заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. В ноябре 2023 года новую скульптуру установили на улице, которая носит имя поэта и где проживает множество наших соотечественников.

Еще раньше, в 2016 году, в Семее открыли памятник татарскому поэту и писателю Габдулле Тукаю. Теперь представители Казахстана надеются, что в Казани появится бюст казахстанскому общественному деятелю, писателю, поэту Абаю Кунанбаеву. Об этом договорились во время визита Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина в Семей. Подробности «Татар-информу» рассказал Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

«Мы надеемся, что на принципе взаимности, как это принято в международной практике, на следующий год будет установлен бюст нашего Абая Кунанбаева. Думаю, что в 2024 году мы станем свидетелями этих договоренностей», – считает он.

В состав делегации входят не только представители власти, но и бизнеса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан уже наладил культурные связи с Абайской областью, на очереди — экономические

В состав делегации входят не только представители власти, но и бизнеса. В Казань приехали учредитель «СемАвтопарк» Григорий Пинчук, который занимается пассажирскими перевозками в городе Семей, а также руководитель завода по производству автобусов Daewoo на производственных площадях СемАЗа Асемкан Дускужанов.

В составе делегации также входят представители тепличного комплекса Eurasian Green Product, который выращивает экологически чистые продукты, и президент корпорации «Акшын» Марат Курманбаев. Еще приехал директор «Гамма холдинг» Николай Молотков, его группа компаний производит широкий ассортимент продукции: линолеум, паркет, обои, столешницы, мебельную фурнитуру, пластиковые подоконники, а также занимается производством корпусной мебели.

Генконсул Казахстана в Казани рассказал «Татар-информу», что есть компании, готовые сотрудничать с Татарстаном.

Ерлан Искаков: «Мы предполагаем, что будет подписан меморандум о сотрудничестве между областью Абай и Татарстаном» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня на встрече в Торгово-промышленной палате Татарстана я видел, что две компании точно имеют намерения о сотрудничестве. Это если говорить о бизнесе. Мы предполагаем, что будет подписан меморандум о сотрудничестве между областью Абай и Татарстаном», – рассказал Ерлан Искаков «Татар-информу».

Чем славится экономика области Абай? Есть пересечения с Татарстаном по ряду базовых отраслей: машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Что касается машиностроения, то наиболее крупными являются Семипалатинский машиностроительный завод, DAEWOO Bus Kazakhstan, СемАЗ, Семейский механический завод и «Семей Инжиниринг».

Кроме того, территория известна цветной металлургией и горнодобывающей отраслью. В горно-металлургическом комплексе работают около 15 предприятий, два крупных горнорудных предприятия — Актогайский и Бакырчикский горно-обогатительные комбинаты.

В Казань прилетели акимы городов Семей, Курчатов, председатель маслихата (местный представительный орган), руководители управлений и ректоры вузов. Очевидно, что Татарстан уже наладил культурные связи с Абайской областью, на очереди — экономические.

Акима Абайской области принял сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан ожидает увеличенный объем взаимной торговли с Казахстаном в этом году

Акима Абайской области принял сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что обмен делегациями происходит регулярно, а компании из Татарстана работают в Казахстане. Минниханов привел и цифры: за прошлый год товарооборот Татарстана и Казахстана составил 758 млн долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. Тенденция к росту сохранилась и в 2023 году, но окончательные цифры будут позднее.

«Мы высоко ценим возможность расширения контактов с вашей страной в рамках дружественных российско-казахстанских отношений», – сказал Раис Татарстана.

Среди сфер, в которых можно развивать сотрудничество между Татарстаном и Казахстаном, он назвал энергетику, промышленность, автомобилестроение, газомоторное топливо, нефтехимию, сельское хозяйство, информатизацию и другие.

Нурлан Уранхаев назвал политику глав России и Казахстана мудрой, поскольку отношения между странами идут по пути укрепления Фото: rais.tatarstan.ru

«История нашего города и области неразрывно связана с братским татарским народом, который занимался просветительством, принимал активное участие в благотворительной деятельности. И сегодня татары вносят огромный вклад в укрепление общественного согласия и социально-экономического развития», – отметил аким Абайской области.

Нурлан Уранхаев также назвал политику глав России и Казахстана мудрой, поскольку отношения между странами идут по пути укрепления. Он также поблагодарил Рустама Минниханова за высокий уровень организации визита делегации из Казахстана и добавил, что область Абай надеется на плодотворное сотрудничество с Татарстаном.