Татарстанских бизнесменов научат выходить на маркетплейсы

С 22 августа по 5 сентября в Татарстане пройдет обучающий онлайн-форум «От идеи до продажи», посвященный выходу и работе на ведущих маркетплейсах страны. Эксперты расскажут предпринимателям, как осваивать маркетплейсы.

Участники форума на две недели погрузятся в обучение и узнают все о тонкостях работы на торговых интернет-площадках. Их научат заводить карточки товаров и загружать их изображения, приводить свою продукцию к требованиям конкретного маркетплейса, определять наиболее выгодную схему логистики, настраивать рекламу товаров и управлять складскими остатками в личном кабинете. Кроме того, предпринимателей обучат совершать успешные продажи, сообщает Минэкономики РТ.

Обучение доступно только для предпринимателей и физических лиц, зарегистрированных в Татарстане. Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на платформе МСП.РФ, следуя инструкции.

Форум проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, на конец первого полугодия число татарстанских предпринимателей на маркетплейсах выросло на 37%, превысив 31 тыс. субъектов.