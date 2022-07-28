Число татарстанских предпринимателей на маркетплейсах выросло на 37%

В Татарстане на конец первого полугодия текущего года количество зарегистрированных на маркетплейсах предпринимателей превысило 31 тыс. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева.

«За два года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в 72 раза — с 321 в начале 2020 года до 23 098 в конце 2021 года. По итогам первого полугодия 2022 года эта цифра выросла еще на 37% — до 31 574», — отметили в аппарате бизнес-омбудсмена.

«Республика Татарстан стала лидером по развитию интернет-торговли в ПФО», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей РТ рассказали, что власти Республики Марий Эл планируют изучить и реализовать практики по развитию интернет-торговли, наработанные в соседнем Татарстане.