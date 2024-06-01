Контрактникам из Татарстана выдают дополнительное обмундирование от правительства РТ

Татарстанским военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, вручают дополнительное обмундирование. Выдача одежды и экипировки – это дополнительная мера поддержки от Республики Татарстан.

«Министерством обороны Российской Федерации выдает им такие же комплекты. Благодаря поддержке Татарстана у наших бойцов будет двойной набор всего необходимого для прохождения службы. Они будут обеспечены всем – от баула до коврика, то есть вещами первой необходимости», – отметил офицер Егор Горячев.

Бойцы получают дождевик, нательное белье, форму, комплект наколенников и налокотников, тактические перчатки, спальные мешки, берцы и резиновые сапоги. Аптечки, которые выдают контрактникам, оснащены всем необходимым для оказания квалифицированной первой помощи. К слову, в этом году они были еще улучшены.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Такими комплектами снабжают контрактников из Татарстана с прошлого года, получают их исключительно все, кто отправляется в войсковые части из республики, рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту Егор Горячев.

О том, как обеспечивают наших бойцов, и по какой причине они решили подписать контракт с Минобороны РФ в материале «Татар-информа».