news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 1 июня 2024 10:00

Контрактникам из Татарстана выдают дополнительное обмундирование от правительства РТ

Скопировать ссылку

Татарстанским военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, вручают дополнительное обмундирование. Выдача одежды и экипировки – это дополнительная мера поддержки от Республики Татарстан.

«Министерством обороны Российской Федерации выдает им такие же комплекты. Благодаря поддержке Татарстана у наших бойцов будет двойной набор всего необходимого для прохождения службы. Они будут обеспечены всем – от баула до коврика, то есть вещами первой необходимости», – отметил офицер Егор Горячев.

Бойцы получают дождевик, нательное белье, форму, комплект наколенников и налокотников, тактические перчатки, спальные мешки, берцы и резиновые сапоги. Аптечки, которые выдают контрактникам, оснащены всем необходимым для оказания квалифицированной первой помощи. К слову, в этом году они были еще улучшены.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Такими комплектами снабжают контрактников из Татарстана с прошлого года, получают их исключительно все, кто отправляется в войсковые части из республики, рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту Егор Горячев.

О том, как обеспечивают наших бойцов, и по какой причине они решили подписать контракт с Минобороны РФ в материале «Татар-информа».

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэрапортовская, д. 1/40, тел. 8843 221 44 52. Обратиться можно также по номеру 8800 222 59 00, а также по межрегиональному номеру кол-центра 117.
#спецоперация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2