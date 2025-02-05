Татарстанским школьникам раскроют секреты операционных систем на «Уроке цифры»

Татарстанских школьников приглашают на урок от компании «Группа Астра» по теме «Секреты операционных систем», который пройдет с 10 февраля по 2 марта в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». На мероприятии учащиеся 1 – 11 классов смогут глубже понять значение ОС, изучить их типы, структуру и функции, тем самым повышая свою компетентность в сфере информационных технологий.

Как сообщают организаторы, урок включает теоретическую часть (видеолекцию) и практическую интерактивную часть, где учащиеся в игровой форме ознакомятся со структурой операционных систем. Практические задания разделят на три категории по возрасту учеников: для младших (1-4 классы), средних (5-9 классы) и старших (10-11 классы). По завершении урока участники получат сертификаты, а также методические рекомендации для учителей и родителей, чтобы эффективно организовать занятие как в классе, так и дома.

К занятию можно приступить на любом устройстве и в удобное время как в школе, так и дома, самостоятельно либо вместе с учителем или родителями. Для этого необходимо зайти на сайт проекта, выбрать урок от «Группы Астра» и определить подходящий уровень сложности в соответствии со своим возрастом.

«Новый «Урок цифры» от «Группы Астра» позволит школьникам в простой и увлекательной форме изучить такие базовые темы, как назначение, функции, основные компоненты ОС. Полученные знания помогут лучше понять, как работают различные девайсы, которые мы используем в повседневной жизни, ведь ОС – это то, что «под капотом» устройства, неотъемлемая часть любого компьютера, ноутбука, смартфона. Урок сочетает в себе теорию и практику, что позволяет лучше усваивать материал, сформировать у детей и молодежи устойчивый интерес к ИТ-технологиям», – отметил Сергей Плуготаренко, гендиректор АНО «Цифровая экономика».

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку реализации национального проекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство».