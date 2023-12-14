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Татарстанский сыр получил высшую награду на конкурсе «100 лучших товаров России»
Сыр «Татарский deluxe» выиграл в конкурсе «100 лучших товаров России». Об этом сообщил мамадышский производитель «Азбука Сыра».
По результатам федерального этапа сыр „Татарский deluxe“ получил специальную высшую награду конкурса в номинации „Вкус качества“», — говорится в сообщении.
Производитель из Татарстана подал на конкурс 7 продуктов в категории «Продовольственные товары»: шесть видов сыров и сливочное масло. По итогам сыры «Татарский deluxe», плавленый «Сливочный», масло сливочное «Традиционное» 82,5% стали лауреатами конкурса.
«Благодаря татарстанским предприятиям, стабильно демонстрирующим высокие результаты, республика на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции среди субъектов страны по реализации Программы «100 лучших товаров России» — прокомментировал награду председатель региональной комиссии по качеству Татарстана Олег Ибрагимов.
Ранее госалкогольинспекция Татарстана определила лучшие сыры после жалоб от населения.
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