Госалкогольинспекция Татарстана определила лучшие сыры после жалоб от населения

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сыр «Голландский» от компании «Азбука сыра» стал лучшим по итогам закрытой дегустации в Госалкогольинспекции РТ. Об этом сообщила замгендиректора компании по производству и качеству Юлия Тарасова.

Сыр «Голландский» от мамадышского производителя «Азбука сыра» занял первое место на потребительской дегустации из 9 образцов. Конкуренцию составили сыры от «Кезского сырзавода» из Удмуртии, татарстанского «ЗМК», «Сыробогатова» из Свердловской области и др.

Дегустаторы также оценили «Российский» сыр. Первое место в этой категории занял «Белебеевский» из Башкортостана, а сыр от «Азбуки сыра» – на пятом месте.

«Сыры "Российский" и "Голландский" производятся по общероссийскому ГОСТу. Именно ГОСТом нормируются требования к тому и другому виду сыра. Это полутвердые сыры, которые известны с давних времен, своего рода классические сыры, которые больше всего употребляются населением», – прокомментировала специалист по производству и качеству сыра.

Сыры оценивались по вкусу и запаху, внешнему виду и консистенции, цвету и рисунку. По результатам исследований, большая часть продукции на татарстанском рынке хорошего качества и, безусловно, безопасная. Однако 12 образцов продукции из 40 не прошли испытания.

«Они были признаны несоответствующими требованиям законодательства по наличию растительных жиров. Они неправильно маркировались, вводили покупателей в заблуждение. Это обман потребителей, потому что при наличии растительных жиров эта продукция даже сыром не имеет права называться. Это продукты, произведенные по технологии сыра», – пояснила Тарасова.

Ранее стало известно, что производитель «Азбука сыра» из Татарстана взял премию «Бренд года в России».