Татарстанский проект биржевой торговли масштабируют на федеральном уровне

Проект по внедрению биржевой торговли в экономическую деятельность Татарстана, стартовавший по поручению Раиса РТ в 2025 году, дал серьезный экономический эффект. Положительный опыт региона в 2026 году будет распространен на федеральном уровне. Об этом «Татар-информу» рассказал директор Казанского филиала БИРЖИ ЦТС Дмитрий Золотов.

«Сначала запустили проект в строительстве из-за широкой номенклатуры товарных позиций, от ценообразования на которые напрямую зависит конечная стоимость объекта. Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу сделать прозрачным ценообразование на такие товары. Биржевые торги – механизм, который позволяет определять цену рыночным путем. Торги проходят в анонимном режиме, компании не видят друг друга, не знают, кто подал заявку, раскрываются только по итогам торгов. Пилотный проект показал очень хороший результат, что было отмечено Правительством Республики», – сообщил он.

Биржевая торговля – система прозрачного ценообразования, влияющая на стоимость строительства, возможности субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурентность закупок, стоимость жилья и тарифов. Биржевая модель помогает региону избежать ценовых манипуляций и повышает устойчивость рынка. Положительный опыт Татарстана уже взяли на заметку в других регионах.

«Первый и единственный проект в России был предложен Раисом Татарстана. Инициатива передана на федеральный уровень. Со следующего года опыт Татарстана будет масштабирован. Уже принято такое решение», – отметил Дмитрий Золотов.

Подробнее о проекте по внедрению биржевой торговли в экономическую деятельность региона читайте в материале «Татар-информа».