«Опыт РТ будет масштабирован»: БИРЖА ЦТС сделала цены прозрачными и торги доступными

Проект по внедрению биржевой торговли в экономическую деятельность Татарстана, стартовавший по поручению Раиса РТ в 2025 году, дал серьезный экономический эффект. Положительный опыт региона в 2026 году будет распространен на федеральном уровне. О масштабном проекте «Татар-информу» рассказал директор Казанского филиала БИРЖИ ЦТС Дмитрий Золотов.





Проект по внедрению биржевой торговли в экономическую деятельность Татарстана дал серьезный экономический эффект

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рустам Минниханов поставил задачу сделать прозрачным ценообразование»

Пилотный проект по внедрению механизма биржевой торговли стартовал в начале 2025 года в Татарстане. Сначала он охватил строительство, а позже нефтехимию, сельское хозяйство и лесную отрасль. В республике формируется новая модель работы с ключевыми материалами – через биржевые механизмы.

«Сначала запустили проект в строительстве из-за широкой номенклатуры товарных позиций, от ценообразования на которые напрямую зависит конечная стоимость объекта. Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу сделать прозрачным ценообразование на такие товары. Биржевые торги – механизм, который позволяет определять цену рыночным путем. Торги проходят в анонимном режиме, компании не видят друг друга, не знают, кто подал заявку, раскрываются только по итогам торгов. Пилотный проект показал очень хороший результат, что было отмечено Правительством республики», – рассказал Дмитрий Золотов.

Сначала разработчики обкатали проект с подведомственными организациями Минстроя и Минтранса Татарстана. Основные подрядчики вышли на торги. Новый сервис подтвердил актуальность в максимально сжатые сроки.

«Первого положительного результата – снижения начальной цены – удалось достичь уже на вторую неделю после старта проекта. С начала года заключено более 1700 сделок на общую сумму более 8 млрд рублей», – подчеркнул Золотов.

Итоги работы в этом году будут подведены позже. Однако уже сейчас очевидно, что по ряду ключевых ценообразующих товаров в строительной отрасли достигнуто существенное снижение от начальной стоимости – от 20 до 50%», – отметил собеседник «Татар-информа».

Фото предоставлено казанским филиалом БИРЖИ ЦТС

«ПО полностью российское, не подвержено санкционному давлению, отвечает требованиям безопасности»

Ключевым регионом для внедрения биржевой модели наша республика стала не случайно. Она занимает особое место среди регионов России, здесь сосредоточены крупные предприятия нефтехимии, металлургии, стройиндустрии и один из самых активных строительных рынков. В таких условиях вопрос прозрачного ценообразования на сырье становится критически важным. А еще республика – лидер в цифровизации и IT.

«Татарстан – передовой регион, особенно в информационных технологиях. Электронная биржа – площадка для встречи покупателей и продавцов с применением современных технологичных подходов. Наше программное обеспечение внесено в реестр Минцифры, оно полностью российское, не подвержено санкционному давлению недружественных стран, отвечает требованиям безопасности. Его разработчики находятся в Татарстане», – сообщил Дмитрий Золотов.

Разработка оказалась востребованной в строительной отрасли, поскольку в нашем регионе отмечается высокое потребление инертных материалов, металлоконструкций, цемента. Кроме того, здесь высокая доля госконтрактов и крупных инфраструктурных проектов. Эти факторы делают регион чувствительным к ценам на сырье.

БИРЖА ЦТС позволяет решить на строительном рынке различные проблемы. К примеру, произвольные прайсы у разных поставщиков и отсутствие единого ориентира цены, зависимость от посредников, необходимость обзванивать десятки контрагентов, высокие трудозатраты на проверку поставщиков, различный доступ предпринимателей к ресурсам.

«Опыт Татарстана будет масштабирован на федеральном уровне»

Традиционный подход к закупке стройматериалов часто строится на обзвоне десятков поставщиков, ручной проверке условий и ориентировочной оценке цен. При таком раскладе у одной и той же компании можно встретить разные прайсы, в зависимости от ситуации на рынке, а конечная стоимость материалов определяется количеством посредников.

Биржевая торговля устраняет эту неопределенность. Цена формируется не по оценке отдельных продавцов, а на основании спроса и предложения в реальном времени. Участники получают доступ к единому ориентиру стоимости, что делает рынок более прозрачным и управляемым.

«БИРЖА ЦТС сделала торги максимально прозрачными. Она планирует предоставлять информацию в систему федерального уровня, куда стекаются данные об итогах торгов, на основании которых в будущем будет формироваться сметная стоимость объектов», – пояснил директор Казанского филиала БИРЖИ ЦТС.

Традиционный подход к закупке стройматериалов часто строится на обзвоне десятков поставщиков, ручной проверке условий и ориентировочной оценке цен Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Биржевая торговля – система прозрачного ценообразования, влияющая на стоимость строительства, возможности субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурентность закупок, стоимость жилья и тарифов. Биржевая модель помогает региону избежать ценовых манипуляций и повышает устойчивость рынка. Положительный опыт Татарстана уже взяли на заметку в других регионах.

«Первый и единственный проект в России был предложен Раисом Татарстана. Инициатива передана на федеральный уровень. Со следующего года опыт Татарстана будет масштабирован. Уже принято такое решение», – отметил Дмитрий Золотов.

А это значит, что расширятся возможности у представителей малого и среднего бизнеса в регионах. Они получат доступ к торгам.

«Сокращаются расходы средств консолидированного бюджета республики»

Биржевая модель открывает новые возможности и преимущества для всех участников рынка – производителей, поставщиков, застройщиков, субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Биржа вызывает доверие у потребителей, однако, чтобы стать участником торгов, необходимо пройти процедуру допуска, проверку финансового состояния, аффилированности. Совершая сделку на бирже, подрядная организация может быть уверена в честности своего контрагента», – подчеркнул Дмитрий Золотов.

Участвующие в торгах производители стройматериалов получают доступ к подрядным организациям всей республики, возможность честно конкурировать со своими оппонентами, не видя друг друга, и быть уверенными, что оплата за их товар пройдет без лишних манипуляций. Кроме того, они видят реальные потребности рынка, могут продавать товары без посредников, экономя на продажах.

«У нас на одной площадке встречаются подрядчики, поставщики и дилеры. Для поставщиков и дилеров это также возможность реализовать свой товар, конкурируя с заводами-производителями», – отметил Дмитрий Золотов.

Участники биржи расширяют клиентскую базу в регионе и за его пределами, работают через стандартизированные заявки и спецификации, снижают операционные расходы на обработку заказов и возможные риски.

«Застройщики и подрядчики уверены в сделке. К примеру, строительная компания выходит на биржу, чтобы купить арматуру. Она выставляет аукцион по покупке 10 тонн арматуры по цене, заложенной в смету. Дальше поставщики – заводы, дилеры и дистрибьюторы – начинают бороться путем снижения цены. Это вызывает экономический эффект. В торгах участвуют государственные компании. Поэтому в конечном счете сокращаются расходы средств консолидированного бюджета республики», – сообщил директор Казанского филиала БИРЖИ ЦТС.

Таким образом, застройщики и подрядчики могут прогнозировать стоимость проектов заранее. Они имеют быстрый доступ к разным видам сырья в одном месте с минимальными рисками срыва поставок.

«Биржа делает покупку и продажу сырья проще и быстрее, а зачастую выгоднее», – резюмировал собеседник «Татар-информа».

Более прозрачное ценообразование на цемент, металл и инертные материалы напрямую влияет на стоимость жилья, тарифов и инфраструктурных проектов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Биржевые инструменты позволяют сохранять низкую стоимость за квадратный метр»

Более прозрачное ценообразование на цемент, металл и инертные материалы напрямую влияет на стоимость жилья, тарифов и инфраструктурных проектов. Когда сырье оценивается объективно, снижается вероятность необоснованного роста цен. Это важно как для коммерческих застройщиков, так и для государственных заказчиков, отметил Дмитрий Золотов.

«Цены, сформированные на бирже, преобразуются в индикатор. На этой основе можно более точно прогнозировать будущее расходы, понимать конкретную стоимость – к примеру, стоимость щебня, арматуры и других материалов в Бугульминском районе – и отталкиваться от них при дальнейших закупках», – пояснил он.

Четкие индикативы по строительным материалам можно сравнить с потребительскими индексами. Если известно, сколько стоит «строительная корзина», государство и бизнес могут более точно планировать проекты, а жители региона – рассчитывать доступность жилья.

«Биржевые инструменты позволяют сохранять низкую стоимость за квадратный метр объектов Госжилфонда РТ и социальной инфраструктуры – детских садов, школ и больниц. Так мы получаем социальный эффект», – подчеркнул Дмитрий Золотов.

«Можно будет предлагать продукцию Татарстана на внешних рынках»

Биржевая торговля начиналась со строительных инертных материалов – щебня, песка, гравия, песчано-гравийной смеси. Далее к пилотному проекту подключилась предприятия Минлесхоза РТ, заготавливающие лесоматериалы, а позже – предприятия Минсельхозпрода РТ.

«Для предприятий сельскохозяйственной отрасли внедрение механизма биржевых торгов в закупки и продажи собственных товаров дает огромные преимущества. В части закупок предприятия получают прямой доступ к производителям, что позволяет уйти от дистрибьюторов и лишней наценки. В части реализации товара биржа дает единую витрину предложений», – рассказал Дмитрий Золотов.

Далее проект получил активное развитие в сфере нефтехимии. Это направление актуально, поскольку эксперты отмечают на рынке России необоснованный рост цен.

Биржевая торговля начиналась со строительных инертных материалов – щебня, песка, гравия, песчано-гравийной смеси Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За последний год в республике выросло количество участников, работающих через биржевые механизмы. Возможности новой площадки оценили представители МСП, для которых в республике оказывается всесторонняя господдержка.

«Они себя чувствуют очень хорошо и готовы конкурировать с предложениями от крупных производителей», – сказал директор Казанского филиала БИРЖИ ЦТС.

В дальнейших планах – упрощение процедуры выхода производителей Татарстана на экспорт. У пользователей системы расширится доступ к информационным ресурсам.

«У каждой маломальской компании, получивший допуск к торгам, появится возможность купить товары у крупных поставщиков – к примеру, полиэтилен у СИБУРа, медь у УГМК, – минуя трейдеров и дистрибьюторов.

Сейчас к торгам на бирже допущено более тысячи организаций по всей стране. На площадке представлено более 6 тысяч наименований товаров. В перспективе – расширение номенклатуры товаров, развитие индикативов для строительной отрасли, подключение новых региональных производителей, внедрение дополнительных технологических сервисов. В дальнейшем также предполагается внедрение в систему торгов логистических услуг.