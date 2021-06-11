Татарстанский пловец о вызове на Олимпиаду: Рад быть частью такой дружной команды

Представитель сборной Татарстана по плаванию Григорий Тарасевич поделился своими впечатлениями после известия о том, то он был включен в состав национальной сборной России по плаванию для участия в Олимпийских играх в Токио.

«Вчера было официально подтверждено мое участие в Олимпийских играх в Токио. Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал в трудные минуты, которых в последние несколько лет было немало. Я очень рад возможности быть частью такой дружной и веселой команды, как наша сборная по плаванию. Эта возможность появилась у меня благодаря многим людям: моим родителям и родственникам, друзьям, тренерам, массажистам и даже соперникам. Отдельное спасибо Министерству спорта Татарстана и Всероссийской федерации плавания за поддержку в подготовке и возможность проводить тренировочные сборы», – написал спортсмен на своей странице в соцсети Instagram.





Помимо Тарасевича на Играх в Токио выступят еще два пловца из Татарстана – Вероника Андрусенко и Александр Красных.