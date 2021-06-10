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10 июня 2021  18:56

Три пловца из Татарстана выступят на Олимпиаде в Токио

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Представитель сборной Татарстана по плаванию Григорий Тарасевич вошел в состав национальной команды России для участия в Олимпийских играх в Токио. Такое решение было принято сегодня президиумом Всероссийской федерации плавания.

Тарасевич выполнил олимпийский норматив на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Таким образом, всего в Токио выступят три пловца из Татарстана. Помимо Тарасевича, это Вероника Андрусенко, ставшая чемпионкой России на соревновании, прошедшем в Казани и Александр Красных, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Соревнования по плаванию на Олимпийских играх в Токио пройдут с 24 июля по 1 августа 2021 года.

#олимпиада #плавание #Олимпиада 2020 года #александр красных #григорий тарасевич
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