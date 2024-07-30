Татарстанский «Лига Форум» соберет более 2 тыс. студентов со всей России

С 3 по 19 августа в Татарстане пройдет студенческое образовательное мероприятие «Лига Форум: Лето». Его участниками станут более 2 тыс. студентов из республики и других регионов России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В этом году в форуме примут участие студенты из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Белгорода, Калининграда, Магадана, Нижнего Новгорода, Омска, Владикавказа и участники из 17 муниципальных образований Татарстана.

В их числе будут старосты, лидеры патриотических объединений, участники добровольческих движений, представители медиа и предприниматели. В столице РТ соберутся творческие коллективы, спортсмены, молодые ученые, председатели общежитий и другие.

«Всего состоятся три смены, где студенты смогут встретиться с видными экспертами, со специалистами высокого уровня. Предусмотрены творческие и спортивные занятия, стратегическая сессия с участием проректоров по воспитательной работе и молодежной политике вузов. Активное участие в форуме примут представители государственной власти и бизнеса, общественные и культурные деятели нашей республики. Я также запланировал встречу со студентами, чтобы вживую пообщаться и каждый смог задать мне волнующий вопрос», — заметил Ринат Садыков.

Событие будет организовано на территории Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти». На форуме будут присутствовать кандидаты в депутаты Государственного Совета РТ, в том числе Герой России Расим Баксиков, Светлана Захарова и Светлана Вострикова. В качестве почетных гостей приглашены известный спортсмен Данис Зарипов и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Помимо трехдневного образовательного интенсива, участников ждут сквозные активности: творческие и спортивные мастер-классы, кибертурнир, турнир по настольному футболу, формат «Импровизации», зона свободных активностей, работа площадки «ЛигаШоп» со студенческим мерчем, выступление местных хедлайнеров и популярной группы «Интонация».

«На форуме появились нововведения. Например, сдача ГТО с Героем России Расимом Баксиковым. На протяжении трех смен будет проходить физкультурно-спортивный комплекс сдачи нормативов. Также будет собираться гуманитарная помощь. Студенты смогут принести вещи для военных. Еще будут организованы поездки для желающих в детские дома и в приюты для животных. Хочется отметить, что „Лига Форум“ проводится перед началом нового учебного года и он вдохновит наших участников на новые свершения и победы», — отметил президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» и исполнительный директор студенческого образовательного форума «Лига Форум: Лето» Шамиль Якупов.

Студенческий образовательной форум «Лига Форум» — это флагманский проект студенчества региона, реализуемый РМОО «Лига студентов Республики Татарстан». Он направлен на создание возможностей для самореализации молодежи, что соответствует целям национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Мероприятие считается одним из наиболее эффективных инструментов, направленных на коммуникацию обучающихся со всей республики и России, а также на выявление их талантов и поддержку инициатив. Оно проводится с 2014 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.