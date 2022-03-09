Татарстанский «Красный крест» протестировал программу по обучению навыкам первой помощи

Председатель ТРО «Российский Красный крест» в Татарстане Зульфия Сафина в беседе с «Татар-информом» рассказала об акциях, которые проводятся в поддержку жителей ЛНР и ДНР.

«Мы участвуем в сборе гуманитарной помощи и совсем скоро откроем службу психологической поддержки. Это будет беспрецедентная акция и потрясающая тема. Также сейчас готова сертифицированная программа по обучению оказанию навыков первой медицинской помощи самим себе и окружающим. Программа уже протестирована в ряде районов республики. Мы стараемся быть нейтральными и скромными, но делаем все, что можем», — рассказала собеседница агентства.

Сбор гуманитарной помощи переселенцам с юга-востока Украины проходит в Казани по адресу: ул. Маяковского, 24а. Жители Казани могут принести вещи с восьми утра до восьми вечера. Пункт сформирован региональным штабом взаимопомощи «Мы вместе».

Волонтеры штаба принимают детское питание, одежду, постельные принадлежности, пластиковую посуду, бытовую технику, предметы личной гигиены и продукты питания с долгим сроком хранения.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.