Татарстанский гроссмейстер Артемьев рассказал, из чего складывается зарплата шахматистов

Фото: Министерство спорта РТ

Чемпион мира в командном зачете сборной России по шахматам Владислав Артемьев рассказал, как зарабатывают шахматисты и за чей счет выезжают на международные турниры.

– Многих интересует вопрос: на чем зарабатывают шахматисты?

– Если шахматист входит в топ-100 лучших в мире, то можно очень хорошо зарабатывать. В соотношении это выше среднего заработка, по крайней мере в России. Также каждый спортсмен, который входит в состав сборной, имеет ставку в Центре спортивной подготовки (ЦСП) в Москве. Я, кстати, уже много лет получаю там зарплату. Это, конечно, хорошая поддержка. Все ведущие спортсмены стоят на ставках в ЦСП. Думаю, шахматы в финансовом отношении где-то в середине.

– Складывается ли зарплата из призовых? И за чей счет выезжаете на международные турниры?

– В основном профессиональные шахматисты рассчитывают на призовые с турниров. Если есть зарплата или стипендия в спортивных учреждениях, то это очень хороший бонус. Что касается поездок на международные турниры, то хотел бы поблагодарить Федерацию шахмат Республики Татарстан за серьезную поддержку. В тех случаях, когда нет приема от организаторов, наша федерация часто компенсирует поездки, за что я очень благодарен и признателен, – рассказал Артемьев в интервью «Татар-информу».

На чемпионате мира – 2025, который завершился в Катаре в декабре, Владислав Артемьев завоевал серебряную медаль по рапиду.

Кроме того, он является победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2019), чемпионата Европы (2019) и двукратным чемпионом России (2023, 2024). Также он становился бронзовым призером ЧМ-2023 по блицу.