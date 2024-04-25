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Татарстанские водоканалы предложили поднять тарифы на воду на 50%
Татарстанские водоканалы предлагают увеличить тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на 50%. О предложении, прозвучавшем во время дискуссии в Госкомитете РТ по тарифам, рассказал в своих соцсетях «Челныводоканал».
В качестве причины для изменения тарифов названы недофинансирование отрасли, низкие зарплаты сотрудников и другие проблемы, в том числе технологическое присоединение к сетям и управление бесхозным имуществом.
Отметим, что этот вопрос обсуждался и на более раннем мероприятии в госкомитете. По данным исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елены Довлатовой, за прошедшие пять лет отрасль водоснабжения и водоотведения в России недополучила 700 млрд рублей.
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