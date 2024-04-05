Эксперт о плате за холодную воду: 30 или 60 рублей будет — никто даже не заметит

За прошедшие пять лет отрасль водоснабжения и водоотведения в России недополучила 700 млрд рублей. Кроме того, в настоящее время она испытывает дефицит кадров. Об этом сообщила сегодня на заседании Госкомитета РТ по тарифам в режиме онлайн исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

«Глобальным вызовом развитию отрасли является ее стабильное недофинансирование. Отрасль стабильно находится в убыточном состоянии. По данным экспертов Института экономики, такое финансирование привело к тому, что отрасль водоснабжения и водоотведения за последние пять лет недополучила 700 млрд рублей. Это страшная цифра», – сказала она.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

По данным спикера, инвестиции составляют лишь 13% тарифной выручки. При этом Довлатова заметила, что большинство людей сегодня не сможет ответить на вопрос о том, сколько они платят за холодную воду.

«Настолько ничтожна плата, что ее никто не знает. Мы сегодня субсидируем неограниченный круг лиц за счет коммунальных предприятий. Это нужно только тем, у кого действительно малый доход. Мы активно выступаем за адресную поддержку. Кому плохо и тяжело, тех нужно поддерживать. Всем остальным, послушайте, 30 рублей будет или 60 рублей, никто даже не заметит. А для отрасли это будет колоссальный рывок», – отметила Елена Довлатова.

В своем выступлении спикер обозначила еще одну проблему – дефицит кадров из-за низкого уровня оплаты труда.

«В отрасли водоснабжения и водоотведения зарплата примерно на 30% меньше, чем у тепловиков и энергетиков. С моей точки зрения, это совершенно несправедливо, поскольку зачастую это вредное производство. Мне недавно прислали видеоролик, когда рабочие руками из насоса выдергивают памперсы. Наши рабочие на производстве сталкиваются с таким кошмаром, и это никак специально не оплачивается», – заметила Довлатова.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

В своем выступлении она предложила проводить целевое обучение специалистов, работающих в отрасли водоснабжения и водоотведения, и включить расходы на это в тариф.

«Очень важно, чтобы в тарифе было целевое обучение сотрудников, которое бы давало возможность нашим предприятиям повышать уровень квалификации и зарплаты», – сказала спикер.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Тыгин на это заметил, что в таком случае придется поднимать тариф как минимум на 50%, а как максимум – в два-три раза.

Для решения вопроса Довлатова предложила вернуть инвестиционную надбавку в тариф, не учитываемую при расчете предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги, а также повысить эффективность капитальных инвестиций за счет налоговых инструментов – ускоренной амортизации и льготирования налога на имущество (от 2-4% до 7% от всех затрат организации на основную деятельность).

Вопросы правового и нормативного регулирования деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения обсудили сегодня в Казани на коллегии Госкомитета РТ по тарифам. В работе заседания принимали участие начальник Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин, начальник Управления регулирования ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин и другие.