Татарстанские участники «Молодежки ОНФ» помогли преодолеть последствия пожаров в Якутии

Татарстанская региональная команда молодежного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) приняла активное участие в помощи жителями Якутии по преодолению последствий летних лесных пожаров. За время работы в полевых условиях представители татарстанской «Молодежки ОНФ» помогли разобрать завалы в одном из пострадавших якутских сел, обошли десятки домов и помогли 13 местным жителям. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ОНФ.

Работы развернулись в окрестностях якутского села Бясь-Кюель, где в первой половине августа прошел верховой пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на постройки и повредил шесть многоквартирных и 26 индивидуальных домов.

Татарстанские участники «Молодежки ОНФ» работали в тесном взаимодействии с местными властями и правительством Республики Саха (Якутия). Одновременно с бытовой помощью населению они помогали местным властям в восстановительных работах.

Добровольцы вместе с военными демонтировали два хозяйственных помещения для КРС, вырубили треть гектара сгоревшего леса и подготовили пригодный материал для дальнейшего использования. В один из рабочих дней по просьбе администрации села Бясь-Кюель добровольцы разобрали аварийный деревянный мост, который в дальнейшем планируется реконструировать.

«Мост не пешеходный, автомобильный. Пришлось разбирать его всей командой одновременно. По отдельности здесь бы мы никак не справились», – отметил участник команды «Молодежки ОНФ» из Татарстана Игорь Чугуров.

В первый и последний день нахождения в Якутии участники команды также приняли участие в высадке молодых сосен в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

«Не случайно данная акция стартовала именно в Якутии. В этом году лес здесь пострадал как никогда. И сегодня мы должны все вместе помочь природе восстановиться после пожаров. Это была сложная командировка, очень сложная и очень полезная. Работу выполняли самую разную: это и юридическая помощь в поселке, и физическая помощь по разбору построек и восстановлению хозяйства. Ребята трудились по-настоящему и осложнял их труд суровый климат Якутии», – поблагодарил добровольцев за работу член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по ликвидации последствий лесных пожаров в Якутии. Среди поручений главы государства значились усиление группировки МЧС в регионе, активизация мер социальной поддержки для пострадавших местных жителей и другие. В конце августа стало известно об отправке в Якутию добровольцев из Татарстана по линии «Молодежки ОНФ».

