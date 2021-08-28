Активисты «Молодежки ОНФ» из РТ отправились помогать пострадавшим при пожарах в Якутии

Активисты «Молодежки ОНФ» из Татарстана отправились в Якутию, чтобы помогать пострадавшим от пожаров. Они пробудут там до 8 сентября, сообщил координатор региональной команды Дамир Нургалиев.

«За это лето поездка в Якутию — третья выездная командировка в зону ЧС на территории Российской Федерации. В середине июля мы выезжали в Республику Крым для оказания адресной помощи пострадавшим от сильного наводнения, там мы работали по прилегающей территории, вычесывали улицы и дома от горных камней. В начале августа приняли участие во всероссийском проекте „Чистая Арктика“, где участники региональной команды отправились в Норильск и ЯНАО с целью очистки прибрежной территории Арктики», — сказал он.

По его словам, за время работы в разных частях России активисты набрались опыта. Они могут оказывать юридическую, физическую и психологическую помощь.

В частности, во время этой поездки активисты восстановят инфраструктурные объекты первой необходимости: хозяйственные постройки и ограждения, санитарные зоны.

Планируется провести комплекс мер по профилактике пожаров, обновить минерализованные полосы. Также команду планируется задействовать в оказании психологической помощи жителям, работе в фельдшерско-акушерских пунктах, помощи в оформлении необходимых медицинских документов.

Всего на место прибудет около 200 ребят из 19 регионов Российской Федерации, в том числе и 12 человек из Республики Татарстан.