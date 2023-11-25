Татарстанские семьи чаще всего заводят детей в период с 25 до 29 лет

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В Татарстане семьи чаще всего заводят детей в период с 25 до 29 лет. Ключевыми цифрами вопроса демографии в регионе поделилась директор Центра семьи и демографии АН РТ, доктор социологических наук Чулпан Ильдарханова на круглом столе в Минмолодежи республики.

Она рассказала, что средний возраст рождения первого ребенка в республике соответствует всероссийскому показателю — он равен 26,1 года.

Ведущий научный сотрудник Центра семьи и демографии АН РТ, кандидат исторических наук, призер республиканского конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан — 2022» Гузель Ершова дополнила картину: в среднем женщины вступают в брак в возрасте около 26 лет, мужчины — около 28 лет.

Что касается разводов, то чаще всего они происходят после 5-9 лет брака, при этом до года решают расторгнуть свои отношения только 4% семей.

Круглый стол, посвященный проблемам молодых семей и их решению, прошел в преддверии Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. В заседании приняли участие министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, руководители министерств и ведомств, представители учреждений и организаций молодежной политики, здравоохранения, образования и духовенства, молодые семьи, муниципальные образования республики, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.