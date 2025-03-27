Татарстанские пчеловоды обсудили итоги и перспективы отрасли на съезде в Алексеевском

В районном Доме культуры поселка Алексеевское прошел традиционный съезд пчеловодов, который должен стать значимым событием для развития отрасли в новом сельскохозяйственном сезоне. Более 70 участников, включая ведущих специалистов, пчеловодов, глав поселений, ученых и фермеров, собрались для обсуждения актуальных вопросов.

Перед официальной частью в просторном фойе Дома культуры развернулась масштабная выставка-продажа. Местные пасечники представили несколько сортов меда, включая редкие, а также продукцию пчеловодства: прополис, пергу и маточное молочко. Особый интерес у гостей вызвали стенды с инновационными технологиями содержания пчел.

Открывая мероприятие, руководитель исполкома Алексеевского района Олег Леденцов поприветствовал собравшихся, подчеркнув значение пчеловодства для экологии и сельского хозяйства.

На съезде выступили ведущие специалисты и представители научного сообщества. Юрий Тюкарев, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия, осветил ключевые проблемы пчеловодства в районе и предложил пути их решения. Идрис Гатин, начальник отдела Россельхознадзора, рассказал о безопасных технологиях возделывания культур и защите пчел от негативных воздействий.

Харис Хайбуллин, начальник Алексеевского РГВО, подробно разъяснил ветеринарно-санитарные правила содержания пчелиных семей. Фанис Хаматгалеев, представитель Россельхозцентра, затронул ситуацию с влиянием пестицидов на пчеловодство. Ростам Хоснетдинов, заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора, выступил с докладом о соблюдении санитарных норм при сельхозработах.

Особый интерес вызвали научные доклады. Кандидат наук Дамир Мухутдинов представил исследование о внедрении сорго в кормовые севообороты Татарстана. Директор ООО «ТагАгроБиоТех» Феликс Аухадеев поделился опытом эффективного использования кормов в животноводстве.

Завершился съезд торжественным награждением пчеловодов, отличившихся многолетним трудом и активным участием в ярмарках.

Благодарственные письма главы района получили Петр Кузнецов из села Красный Баран, Геннадий Калинин и Сергей Аксенов из поселка Алексеевское, Александр Кузнецов из села Чувашская Майна, Таслимя Ибрагимова из села Ялкино. Особых слов благодарности удостоился Ришат Шамсутдинов из села Ошняк, награжденный почетной грамотой за неоднократные победы на международных конкурсах по пчеловодству.

Съезд стал важной площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества между пчеловодами, исследователями и сельхозпроизводителями. Участники отметили практическую пользу мероприятия и выразили надежду на дальнейшее развитие отрасли в регионе.