news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 марта 2025 19:02

В Татарстане заработал «Портал пчеловода» для защиты пчел от химикатов

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане заработал «Портал пчеловода» для защиты пчел от химикатов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане заработал «Портал пчеловода». В режиме реального времени онлайн-платформа поможет отследить планируемые обработки полей агрохимикатами для защиты пчел, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На портал ежедневно поступают сведения о вносимых сельхозпроизводителями планах применения пестицидов, а также об их опасных свойствах», – отметили в министерстве.

Онлайн-платформа функционирует на базе Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн») Россельхознадзора.

Для получения информации необходимо выбрать интересующий район или населенный пункт. Кроме того, можно воспользоваться параметрическим блоком фильтров: «период применения», «статус работ», «класс опасности для человека», «класс опасности для пчел», «сельскохозяйственная культура».

#гибель пчел #пчеловоды #пестициды
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

26 марта 2025
«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

26 марта 2025