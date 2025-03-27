В Татарстане заработал «Портал пчеловода» для защиты пчел от химикатов

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В Татарстане заработал «Портал пчеловода». В режиме реального времени онлайн-платформа поможет отследить планируемые обработки полей агрохимикатами для защиты пчел, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На портал ежедневно поступают сведения о вносимых сельхозпроизводителями планах применения пестицидов, а также об их опасных свойствах», – отметили в министерстве.

Онлайн-платформа функционирует на базе Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн») Россельхознадзора.

Для получения информации необходимо выбрать интересующий район или населенный пункт. Кроме того, можно воспользоваться параметрическим блоком фильтров: «период применения», «статус работ», «класс опасности для человека», «класс опасности для пчел», «сельскохозяйственная культура».