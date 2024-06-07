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Татарстанские музыканты отмечены наградами по итогам фестиваля в Северной Корее
Государственный ансамбль песни и танца Татарстана по итогам прошедшего в столице Северной Кореи Пхеньяне с 11 по 25 апреля художественного фестиваля дружбы «Апрельская весна» оказался отмечен рядом наград. Об этом сообщает пресс-служба музыкального коллектива.
Для жителей КНДР татарстанский ансамбль в онлайн-формате представил программу, основу которой составили классические произведения татарской культуры, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Татарстанские музыканты удостоены золотого приза «Лучший ансамбль» за исполнение корейской песни «Дорогое имя», серебряного приза «Лучший ансамбль» за исполнение вокально-хореографической композиции «Сармановский хоровод» и коллективного приза за участие в фестивале.
Наряду с Госансамблем песни и танца РТ призы и дипломы в различных номинациях получили такие известные российские коллективы, как ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева и другие.
Художественный фестиваль дружбы «Апрельская весна» проводится в Северной Корее начиная с 1982 года. По утверждению организаторов, основная цель его проведения заключается в развитии обмена и сотрудничества между деятелями разных стран мира в области культуры и искусства под девизом «Самостоятельность, мир и дружба».
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