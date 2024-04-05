Татарстанские музыканты станут участниками фестиваля в Северной Корее

Фото: пресс-служба Госансамбля песни и танца РТ

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана примет участие в художественном фестивале дружбы «Апрельская весна», который пройдет с 11 по 25 апреля в столице КНДР Пхеньяне. Об этом сообщает пресс-служба музыкального коллектива.

Участие музыкантов в мероприятии будет удаленным: ансамбль в онлайн-формате представит классические песни, в том числе протяжную «Зубаржат» и легкую «Кун авылы кое». Постановки «Девичник», «Джигиты» и «Гармонь-гармонь» позволят зрителям составить представление об особенностях национальной татарской хореографии.

«Для нас большая честь и ответственность — познакомить народ КНДР с культурой и традициями татар через песенное и танцевальное искусство. Надеемся, что благодаря фестивалю наша творческая связь с народом КНДР укрепится и нам удастся узнать больше об их богатой и многогранной культуре. Нам есть что перенять друг у друга и чему научиться», — прокомментировал предстоящее событие директор Госансамбля песни и танца РТ Юрий Жуков.

Художественный фестиваль дружбы «Апрельская весна» проводится в Северной Корее с 1982 года. Видеозаписи выступлений коллективов и артистов, которые примут участие в нынешнем мероприятии, разместят на сайте «Корейское искусство». Кроме того, программы, которые получат высокую оценку оргкомитета, покажут по Корейскому центральному телевидению.