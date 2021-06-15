Татарстанские мореплаватели завершили кругосветное путешествие на яхте «Милонга»

Татарстанские мореплаватели завершили кругосветное плавание на яхте «Милонга», приуроченное к 100-летию Татарской АССР. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил бывший глава Федерации парусного спорта РТ Юрий Бродниковский.

«Дошли! Все живы-здоровы», — отметил собеседник агентства.

«Финита ля комедия!!! Мы сделали кругосветку!!! Финиш», — поделились с борта самой яхты члены экипажа.

Кругосветное плавание началось в Турции, в Турции оно и завершилось, рассказал 72-летний капитан Алмаз Алеев.

«Сегодня состоялся финиш нашей кругосветки. Мы финишировали в порту „Марина“ в Мармарисе. На борту порядок, все хорошо. Пройдено порядка 45 тыс. километров. Понятно, что были и разные неполадки, поломки, неурядицы, связанные с эпидемией ковида, но всё это прошли, всё хорошо обошлось. Вся кругосветка у нас заняла девять месяцев ровно», — поделился капитан судна.

Ранее агентство сообщало, что во время путешествия татарстанским морякам пришлось столкнуться со многими препятствиями. В частности, перед Новым годом власти Вануату задержали яхтсменов в Тихом океане из-за строгих коронавирусных ограничений. Кроме того, мореплаватели не смогли передать флаг Татарстана местной диаспоре в Австралии — также из-за жестких ограничений в Аделаиде.

Жители Мармариса отнеслись к татарстанцам весьма радушно. Работники в порту и обычные горожане во всем помогают морякам и позитивно общаются с ними.

«Мореплаватели также очень соскучились по Родине и надеются на теплую встречу с земляками в аэропорту Казани», — добавил Бродниковский.

Яхта вышла из Казани 28 июля 2020 года. Кругосветка была приурочена к 100-летию ТАССР: логотип события нанесли на парус, а над яхтой водрузили флаг Татарстана. В состав экипажа вошли три человека: мастер спорта, яхтенный капитан океанского плавания и руководитель парусной школы при Федерации парусного спорта Татарстана 72-летний Алмаз Алеев, 36-летний боцман Виль Сагитов и 32-летний помощник капитана Ильфат Миннибаев, которого позже сменил Иван Поликарпов.

За все время моряки прошли более 45 тыс. километров. Их маршрут проходил через Средиземное море, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Флаг ТАССР побывал в более чем десяти странах мира. Среди них — Марокко, Гибралтар, Карибские острова, Панама, Полинезия, Бали, Шри-Ланка, Мальдивы, ОАЭ, Египет и другие.