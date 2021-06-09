Кругосветное путешествие: татарстанские яхтсмены на «Милонге» зашли в Суэцкий канал

Татарстанские кругосветные путешественники с яхты «Милонга» на сегодняшний день находятся на середине Суэцкого канала. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил бывший глава Федерации парусного спорта РТ Юрий Бродниковский.

«Моряки сейчас идут в середине Суэцкого канала. В Турции, в Мармарисе, путешественники планируют быть примерно через три дня. Однако это зависит от скорости ветра», — уточнил собеседник агентства.

Чтобы татарстанские мореплаватели могли пройти Суэцкий канал, на борт судна поднялся местный штурман. «Через шесть часов ночевка. Завтра вторая половина канала», — рассказали члены экипажа.

О том, как яхта следует через канал, поведал и член экипажа — боцман Виль Сагитов. «Позабыв про изнурительную лавировку против ветра, „Милонга“ достигла своей цели и гордо идет по Суэцкому каналу. Впереди небольшой переход до Турции, а там уже и до дома недалеко», — написал боцман.

Моряки планируют провести в Мармарисе встречу с соотечественниками. «Встреча зависит от ограничений в этой стране по коронавирусной инфекции», — уточнил Бродниковский.

Кругосветное путешествие стартовало 28 июля 2020 года. В состав экипажа вошли три человека: мастер спорта, яхтенный капитан океанского плавания и руководитель парусной школы при Федерации парусного спорта Татарстана 72-летний Алмаз Алеев, 36-летний боцман боцман Виль Сагитов и 32-летний помощник капитана Ильфат Миннибаев. Через девять месяцев путешествия его сменил Иван Поликарпов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что почти за год плавания моряки столкнулись с массой препятствий. Так, перед Новым годом власти Вануату задержали яхтсменов в Тихом океане из-за строгих коронавирусных ограничений. Кроме того, мореплаватели не смогли передать флаг Татарстана местной диаспоре в Австралии — также из-за жестких санитарно-эпидемиологических ограничений в Аделаиде.

Свое кругосветное путешествие экипаж посвятил 100-летию Татарской АССР. На борту яхты развевается флаг 100-летия ТАССР, который побывал в десяти странах мира. Среди них Марокко, Гибралтар, Карибские острова, Панама, Полинезия, Бали, Шри-Ланка, Мальдивы, ОАЭ, Египет и другие страны.