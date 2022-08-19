Татарстанские кадеты заняли второе место на военно-патриотических сборах «Гвардеец»

Представители Татарстана заняли второе место в общекомандном зачете юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». Состязания прошли в Пензенской области, передает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

«Победу одержали гвардейцы из Пермского края, второе место — у ребят из Республики Татарстан, третье место заняла сборная Пензенской области», — говорится в сообщении.

В программу лагеря вошли соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, пейнтболу, спортивному ориентированию, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки.

Торжественное закрытие сборов началось с гимна Российской Федерации в исполнении военного оркестра и гвардейцев. Всем ребятам подарили наручные часы, вымпелы с эмблемой «Гвардеец», а также флеш-карты с фильмом о днях, проведенных в Пензенской области.