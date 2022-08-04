Татарстанские кадеты принимают участие в военно-патриотических сбора «Гвардеец» в Пензе

В Пензе стартовали юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец», в котором принимают участие представители Татарстана. Торжественное открытие состоялось накануне в Пензе, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Татарстан на сборах представляют семь воспитанников Татарстанского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, семь воспитанников Бугульминской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина и шесть — Икшурминской кадетской школы-интерната им. Кави Бакиева.

За 16 дней подростки пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использования новейших технических средств, вооружения и военной техники, примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.