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Общество
4 августа 2022  01:37

Татарстанские кадеты принимают участие в военно-патриотических сбора «Гвардеец» в Пензе

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В Пензе стартовали юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец», в котором принимают участие представители Татарстана. Торжественное открытие состоялось накануне в Пензе, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО. 

Татарстан на сборах представляют семь воспитанников Татарстанского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, семь воспитанников Бугульминской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина и шесть — Икшурминской кадетской школы-интерната им. Кави Бакиева. 

За 16 дней подростки пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использования новейших технических средств, вооружения и военной техники, примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.

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