Татарстанцы успешно выступили на спартакиаде «Кадет Приволжья» в Башкортостане

В Башкортостане прошла V Спартакиада окружных кадетских корпусов «Кадет Приволжья – 2021». В общекомандном зачете воспитанники Татарстанского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина заняли почетное четвертое место, а также стали победителями в двух дисциплинах.

Так, татарстанцы показали лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки и строевой подготовке. Победителями в общекомандном зачете стали воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза В.Г. Старикова.

Всего за два дня соревнований ребята продемонстрировали навыки и умения в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах.

С успешным выступлением участников Спартакиады поздравил главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов.

Церемония закрытия мероприятия завершилась проходом кадетов торжественным маршем под музыкальное сопровождение военного оркестра, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по РТ.