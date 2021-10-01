20 татарстанцев стали участниками V Спартакиады «Кадет Приволжья — 2021» в Башкирии

Сегодня в Башкирии состоялось открытие юбилейной, V Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья — 2021». Церемония прошла в городе Ишимбай, на базе Башкирского кадетского корпуса ПФО им. Героя России А. В. Доставалова, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Татарстан на соревнованиях будут представлять 20 воспитанников кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, обучающиеся в 10-11-м классах. Всего в этом году участниками спартакиады стали более 100 воспитанников окружных кадетских корпусов из Башкирии, Татарстана, Удмуртской и Чувашской республик, а также Нижегородской области, проявивших себя в учебе и спорте.

Мероприятие пройдет в течение двух дней. За это время участники продемонстрируют свои знания, умения и таланты в спорте, военно-спортивных состязаниях, а также творческих и интеллектуальных конкурсах. Итоги спартакиады будут озвучены 2 октября.

Кроме того, сегодня состоялось совещание с руководителями региональных органов управления образованием и кадетских корпусов Приволжского федерального округа.