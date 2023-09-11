Татарстанские футболисты с пересаженными почками выиграли всероссийский турнир

В Казани прошел одиннадцатый этап Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля».

Фото: Пациентская организация «НЕФРО-ЛИГА»

В трансплант-футбол сыграли пациенты, которые проходят диализ – процедуру, которая очищает кровь, заменяя неработающую почку, и те, кто перенес трансплантацию почки, печени и сердца.

В Казань приехали сыграть три такие команды – из Рязанской, Свердловской областей и Башкирии.

Фото: Пациентская организация «НЕФРО-ЛИГА»

После трехдневных соревнований команда Татарстана стала победителем всероссийского турнира. Серебро у команды из Рязани, а третье и четвертое место заняли команды из Свердловской области и Башкирии.

«В турнирах "Стальная Воля" команда Татарстана по трансплант-футболу начала принимать участие в этом году. До этого у нас уже было успешное выступление на апрельском турнире в Сочи, где нашей команде удалось победить. На домашнем для нас турнире, при своих болельщиках мы не могли "ударить лицом в грязь", тем более в команде появились новые сильные футболисты с опытом игры на турнирах различного уровня. Поэтому несмотря то, что соперники были очень серьезные и привезли крепкие сыгранные составы, а все игры проходили в очень упорной борьбе, команда Татарстана сумела победить в этом турнире», – отметил капитан команды республики Андрей Гришкин. По итогам турнира его признали лучшим игроком.

Фото: Пациентская организация «НЕФРО-ЛИГА»

«Я считаю, что большая заслуга в успешной игре нашей команды принадлежит врачам Республиканской клинической больницы и диализных центров, которые нас всегда поддерживают, с которыми мы проводим традиционные дружеские турниры по футболу. Огромное им спасибо», – добавил он.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, как врачи РКБ сыграли против своих пациентов, которым пересадили почки в клинике.

Помимо трансплант-футбола в Казани были представлены шесть дисциплин: в футбол сыграли глухие, люди с интеллектуальными нарушениями, с церебральным параличом, те, кто прошел через ампутацию, а также футбол на электроколясках. Кроме того, в мини-футбол сыграли слепые.