«Праздник 2-го шанса на жизнь»: пациенты с пересаженной почкой сыграли в футбол с врачами

На поле встретились врачи РКБ и пациенты: те, кому уже пересадили почку, и те, кто еще находятся на гемодиализе в ожидании пересадки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не знаю, за кого болеть: за коллег или своих пациентов»

В казанском спорткомплексе «Буревестник» прошел необычный футбольный турнир. На поле встретились врачи Республиканской клинической больницы и пациенты: те, кому уже пересадили почку, и те, кто еще находится на гемодиализе в ожидании пересадки.

Чтобы сыграть со своими докторами, пациенты приехали из Набережных Челнов, Казани и Зеленодольска.

Интересно, что с предложением провести такой футбольный турнир вышли сами пациенты. Врачи с удовольствием их поддержали.

Сегодня состоялись четыре матча. Сначала пациенты сыграли друг с другом, потом – врачи. Победители и проигравшие в каждом из матчей сошлись в соревновании за первое, второе, третье и четвертое места.

«Я призываю всех наших пациентов активно участвовать в спортивной жизни, заниматься спортом: ходить в бассейн, бегать, кататься на велосипеде – все это, конечно, должно быть согласовано с лечащим врачом. Никогда не нужно допускать слишком высоких физических нагрузок. А так наши пациенты не ограничены ни в какой спортивной активности», – отметила врач-нефролог отделения пересадки почки РКБ Ксения Ситкина, которая сопровождает всех пациентов до и после пересадки.

Ксения Ситкина: «Я призываю всех наших пациентов активно учувствовать в спортивной жизни, заниматься спортом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главной целью операций по пересадке органов является возвращение человека в активную социальную жизнь. До пересадки они вынуждены постоянно проходить гемодиализ – очищать кровь при помощи аппарата. Эта процедура жизненно необходима, ее проходят 3-4 раза в неделю.

«Я даже не знаю, за кого болеть, если честно. Мне хочется поболеть и за своих коллег, и за своих пациентов, которые сегодня играют», – отметила нефролог.

Организатор таких турниров – пациентская организация «Нефро-лига». Координатор спортивных проектов лиги Элла Ткачева рассказала, что сама пришла в эту организацию в 2018 году после того, как подарила свою почку дочери.

«Чтобы понять, как жить дальше, я стала изучать, есть ли спорт после трансплантации, как живут люди после трансплантации. Познакомилась с этим движением, узнала, что есть даже международные соревнования. Стала помогать их организовывать», – отметила Элла.

Элла Ткачева рассказала, что сама пришла в эту организацию в 2018 году после того, как подарила свою почку дочери Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Элла рада, что врачи РКБ и диализных центров Казани смело поддержали идею. Она надеется, что такие турниры будут проводиться регулярно.

«Пациенты, которые откликнулись и приехали, были счастливы возможности вернуться к занятию спортом, потому что они в прошлом занимались. Такие турниры дают возможность второго шанса возвращения в жизнь. Это спортивный праздник второго шанса жизни», – отметила она.

«Спустя пять месяцев после пересадки начал играть в футбол»

Проблемы со здоровьем у 44-летнего Андрея Гришкина начались еще в юношестве, тогда он на них особо внимания не обращал. Каких-то неприятных симптомов не было, но анализы были плохие.

«Я продолжал жить в обычном режиме, играл в футбол. С годами становилось хуже. В 2013 году мне поставили неутешительный диагноз, после этого я проходил много курсов лечения в РКБ. Врачи пытались оттянуть время диализа, в 2020 году стало совсем худо, почки отказали. Порядка года я проходил диализ. Сразу как на него попал, встал в лист ожидания на пересадку почки», – рассказал Андрей.

Уже спустя пять месяцев после пересадки Андрей Гришкин начал вновь играть в футбол Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мужчина продолжал работать и играть в футбол. Несколько раз его вызывали в РКБ – появлялся донорский орган, но всякий раз по каким-то параметрам он не подходил Андрею.

И вот 9 апреля 2021 года Андрея опять вызвали, он отпросился с работы. На этот раз все параметры совпали, ему сделали операцию. Восстановился мужчина очень быстро, уже через 10 дней его выписали. Спустя еще две недели он вышел на работу.

«Он стоял в листе ожидания не так долго. Он достаточно крупный, большой мужчина, мы считаем нашим успехом, что удалось подобрать именно такому человеку почку и позволить заниматься активным физическим спортом», – отметила нефролог Ксения Ситкина.

Уже спустя пять месяцев после пересадки он начал вновь играть в футбол.

«Предложение поиграть в футбол со своими врачами очень положительное, это приятно и интересно. Я врачам очень благодарен за все, что они для меня сделали. И тем, кто вел меня до диалезного периода, – благодаря им я работал долгое время. И врачам диализа, которые сохранили меня до операции. И тем, кто оперировал, и тем, кто меня сейчас ведет», – отметил Андрей.

Проходить гемодиализ три раза в неделю по четыре часа, по словам Андрея, тяжело: и морально, и физически. Теперь, признается Андрей, он живет полной жизнью.

Александр Сабаев и хирург отделения пересадки почки РКБ Булат Гадиев сыграли сегодня друг против друга Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сыграл простив своего хирурга

Пациент Александр Сабаев и хирург отделения пересадки почки РКБ Булат Гадиев сыграли сегодня друг против друга. Пациент называет врача, который участвовал в операции по пересадке, своим спасителем.

Проблемы со здоровьем у Александра начались в 2014 году – часто болела голова, поднималось давление. В 2015-м обследовался, ему поставили хроническую почечную недостаточность. Дальше был гемодиализ, целых четыре года мужчина зависел от аппарата.

«Через четыре года было принято решение встать в очередь на трансплантацию, но в 2020 году начался коронавирус, все сдвинулась на 2021-й. И тогда, благодаря врачам РКБ, я получил почку. Жизнь кардинально отличается. Раньше я был привязан к центру диализа. Это многочасовые процедуры. А после трансплантации я отлично себя чувствую, занимаюсь спортом по мере возможности: катаюсь на лыжах, играю в футбол. Удается путешествовать», – рассказал Александр.

Для Александра этот турнир не первый. В 2021 году в Москве он участвовал в соревнованиях, где сто человек с пересаженными почками играли в различные спортивные игры.

«Слава богу, что благодаря нашей работе удается помогать таким людям, возвращать их к полноценной жизни, социально адаптировать. Встретиться на поле со своими пациентами неожиданно и приятно, потому что удается поговорить в неформальной обстановке. Не как врач и пациент, просто поиграть в футбол», – отметил Булат Гадиев.

Врачи РКБ и диализных центров Казани смело поддержали идею Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Спорт для меня часть жизни, с ним было сложно расставаться»

Среди пациентов сегодня был и молодой человек, которому в РКБ пересадили печень.

Павел рассказал, как однажды после игры в футбол у него повысилась температура, стало плохо. Он обратился к терапевту в Мамадышскую ЦРБ, оказалось, что у него открылось внутреннее кровотечение. После кровотечение открылось повторно, и мужчину повезли в РКБ.

Неделю его обследовали, поставили диагноз «аутоиммунный цирроз» и сразу определили в очередь на трансплантацию печени. Это было в 2020 году.

Около полутора лет он ждал донорский орган. Было еще одно кровотечение, на этот раз очень тяжелое. Чудо пришло в жизнь Павла вместе с новым 2021-м годом. 14 января Павла выписали домой с новой печенью. Однако в марте случился абсцесс, в РКБ его удалось купировать. Теперь он регулярно приходит в больницу сдавать анализы.

«Я мучал своих врачей вопросом, можно ли мне заниматься спортом. Заведующий отделением Александр Киршин, где мне пересадили печень, позвал меня сюда, связал с Эллой. Для меня спорт – часть жизни, тяжело с этим расставаться, и я рад, что можно продолжить заниматься», – рассказал Павел.

Айдар Ризванов: «Постоянно лежать тяжеловато. Надо физическую форму поддерживать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Играет в футбол, несмотря на диализ

Казанцу Айдару Ризванову почку пересадили в 2009 году. Орган проработал два года, после этого случилось отторжение. В 2011 году ему пришлось вновь вернуться к гемодиализу.

«Надо поддерживать себя, потому что постоянно лежать тяжеловато. Надо физическую форму поддерживать. Да и вместе собраться пообщаться, тем более лечение у нас у всех одно», – рассказал он.

Вставать в очередь на пересадку Айдар пока не хочет. Признается, что для него очень волнительно пережить все это вновь: и операцию, и процесс восстановления.

«Диализные пациенты находятся на заместительной почечной терапии. Первым фактором в их занятиях спортом является то, что они не должны рисковать своим здоровьем. Они могут заниматься, но окружающие их спортсмены должны быть предупреждены, что есть такой пациент в команде. К нему нужно относиться бережно, не должно быть травм, тяжелых физических нагрузок», – отметила нефролог Ксения Ситкина.

Победители турнира – команда врачей Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Выиграли врачи, но победила дружба

За 2023 год в РКБ провели уже около 25 пересадок почки, порядка 200 татарстанцев сегодня находятся в очереди на трансплантацию.

Поддержать врачей и пациентов на игру пришли их жены и дети. По итогам турнира, первое и третье место заняли врачи, второе и четвертое – пациенты. Игроки подчеркнули, что не так важно, кто именно выиграл, важно, что в таких соревнованиях всегда побеждает дружба.

Второе место заняла команда пациентов Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Эти матчи во многих городах России проводятся по проекту «ТрансплантСпорт» при поддержке Фонда президентских грантов.