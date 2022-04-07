Татарстанские электростанции в марте нарастили выработку электроэнергии на 4%

Производство электроэнергии в марте этого года выросло на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года и составило почти 2,4 млрд кВт⋅ч, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

При этом, за первые три месяца 2022 года выработка электроэнергии электростанциями Татарстана составила 7,5 млрд кВт⋅ч, что на 6,0 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в увеличение производства электричества внесли Заинская ГРЭС и Нижнекамская ТЭЦ-2.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Татарстан в марте этого года составило почти 3 млрд кВт⋅ч, что на 5,3 % больше чем в марте 2021 года. Аналитики Филиала Системного оператора – РДУ Татарстана связывают это с увеличением потребления предприятий химической промышленности, трубопроводного транспорта, предприятий по производству нефтепродуктов, а также населением и мелкомоторной нагрузкой.

Суммарный переток в энергосистему Республики Татарстан из смежных энергосистем в марте 2022 года составил 591 млн кВт⋅ч, а с января по март этот показатель составил почти 1,3 млрд кВт⋅ч.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа модернизации генерирующего оборудования в Татарстане позволит выйти региону на профицит производства электроэнергии в 2026 году.