Системный оператор: Татарстан в 2026 году выйдет на профицит электроэнергии

Программа модернизации генерирующего оборудования в Татарстане позволит выйти региону на профицит производства электроэнергии.

«В республике достаточно много электростанций, имеющих малоэффективное оборудование, которому нужен небольшой ремонт для улучшения работы, и это проблема руководства республики, которую оно успешно решает. Из последних четырех отборов государственной программы „Конкурентный отбор мощности для модернизации“ девять выиграли генерирующие компании Татарстана», — сообщил журналистам директор филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ Андрей Большаков.

Согласно прогнозам, после модернизации в 2026 году в Татарстане ожидается достичь профицита электроэнергии: производиться будет 33,3 млрд кВт.ч, использоваться – 33,2 млрд кВт.ч. Производство электроэнергии по сравнению с 2020 годом вырастет на 40% к этому времени, потребление – на 14%.

В 2020 году в Татарстане было произведено 23,8 млрд кВт.ч электроэнергии, потребление составило 29,1 млрд кВт.ч. Дефицит, который традиционно есть в энергосистеме республики, составил 5,3 млрд кВт.ч., он был восполнен за счет перетока из смежных энергосистем.

Энергосистема Татарстана является крупнейшей в Филиале ОДУ Средней Волги и считается самой передовой за счет внедрения новых технологий, таких как: активные энергетические комплексы, цифровые подстанции и ценозависимое снижение потребления электроэнергии.

Кроме них в Татарстане используются CIM-модели, предоставляющие возможность эффективной интеграции разнородных автоматизированных систем и автоматизированные системы анализа функционирования релейной защиты и автоматики.

В операционной зоне системного оператора в Татарстане находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 8 ГВт. Производством электроэнергии в республике занимаются «Татэнерго», ТГК-16 и «Нижнекамская ТЭЦ».