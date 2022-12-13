Татарстанские деятели искусства смогут получить гранты до 500 тыс. рублей

В Татарстане утвердили порядок предоставления грантов Правительства РТ на создание произведений, сохраняющих, развивающих и популяризирующих культуру татарского народа. Сумма гранта будет варьироваться от 75 до 500 тыс. рублей, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Всего на гранты выделено 9 млн 800 тыс. рублей. Размер гранта будет отличаться в различных номинациях. Так, в номинации «Литературные произведения малой формы на татарском языке» предусмотрено выделение семи грантов по 100 тыс. рублей, в номинации «Литературные произведения крупной формы на татарском языке» – три гранта по 500 тыс. рублей.

В номинациях «Скульптура», «Живопись», Хореография», «Музыкальное произведения» предусмотрены гранты по 200 тыс. рублей. За киносценарии короткометражек на татарском языке – 75 тыс. рублей, за полнометражный фильм – 175 тыс. рублей.

Произведение должно быть создано не позднее 10 декабря 2023 года.

Победителей будет отбирать конкурсная комиссия, курировать работу будет Минкульт РТ, куда соискатели будут направлять заявки на участие в конкурсе. Отмечается, что один соискатель может направить только одну заявку и представить одно произведение.

Напомним также, что в сентябре власти Татарстана ввели новую меру поддержки самозанятых, работающих в сфере народных художественных промыслов: теперь они смогут получить гранты на развитие собственного дела наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства. Максимальная сумма выплаты – 500 тыс. рублей