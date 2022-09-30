Самозанятые Татарстана в сфере художественных промыслов получат гранты до 500 тыс. рублей

В Татарстане ввели новую меру поддержки самозанятых, работающих в сфере народных художественных промыслов: теперь они смогут получить гранты на развитие собственного дела наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства. Максимальная сумма выплаты – 500 тыс. рублей, следует из постановления, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документ, который объясняет порядок выплаты грантов, внесли изменения, добавив к получателям выплаты физлиц, применяющих специальный налоговый ражим «Налог на профессиональный доход».

Предполагается, что в итоге получения гранта физические лица смогут увеличить объем производства минимум на 10%, уменьшить себестоимость продукции на 15% и т.д.

Кроме того, грантополучатели должны создать новые рабочие места. Так, при выплате в 500 тыс. рублей должно появиться не менее 10 рабочих единиц, 400 тыс. рублей – не менее пяти и при получении 300 тыс. рублей штат должен вырасти не менее, чем на три единицы.

Срок достижения результатов предоставления грантов нужно достичь не позднее 31 декабря года, в котором он был предоставлен.

Напомним, мера поддержки предпринимателей, работающих в сфере народных художественных промыслов, действует уже на протяжении нескольких лет, однако самозанятые ранее не могли претендовать на эту меру поддержки.