Татарстанская синхронистка в составе сборной выиграла техническую программу в Венгрии

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Татарстанская синхронистка, воспитанница «Школы Покровской» Александра Кленина в составе юниорской сборной России выиграла техническую программу на открытом чемпионате Венгрии Hungarian Open. Российская сборная по итогам выступления в технической программе набрала 313,6175 балла. Вторыми стали спортсменки Венгрии с результатом 260,6067, а третьими – синхронистки Нидерландов (236,9900).

«Это отличный старт на престижном турнире. Хочу обратить внимание, что российскую сборную на этом взрослом турнире представляют юниоры. Хочу пожелать нашим спортсменкам так же отлично выступить и в других видах программы», - поделилась с «Татар-информом» член Общественной палаты РФ, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова.

В турнире принимают участие более 130 спортсменов – представителей Венгрии, Новой Зеландии, Болгарии, Польши, Сербии, Хорватии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Гонконга, Белоруссии и России. Российская сборная выступает на международном турнире в нейтральном статусе.