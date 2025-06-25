Татарстанские синхронистки выступят на международных турнирах в Венгрии и Сингапуре

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Воспитанницы татарстанской «Школы Покровской» выступят в составе сборной России по синхронному плаванию на международных турнирах в Венгрии и Сингапуре.

Александра Кленина в юниорском составе примет участие в открытом чемпионате Венгрии XIV. Hungarian Open, который пройдет с 26 по 29 июня. А Агния Тулупова в основном составе выступит на чемпионате мира по водным видам спорта, который стартует 14 июля в Сингапуре.

«Я очень рада, что у российских спортсменок появилась возможность выступать на международных стартах. Не сомневаюсь, что российская сборная, несмотря на долгое отсутствие на международных турнирах, покажет высочайший уровень мастерства. Хочу отметить и казанскую «Школу Покровской», которая уже не в первый раз поставляет кадры для сборной России», – заметила в разговоре с «Татар-информом» член Общественной палаты РФ, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова.

Все представители России выступят на международных турнирах в нейтральном статусе.