Татарстанская команда вышла в финал конкурса по разработке патриотических игр

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Команда ВеселоZavr games из Татарстана вышла в финал Всероссийского конкурса по разработке патриотических игр. ВеселоZavr games представила на конкурс историческую оффлайн-игру, посвященную временам становления Волжской Булгарии и ее объединения с Московским княжеством. Игра была представлена на форуме «Армия 2023».

Заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России Николай Лишин отметил, что компьютерные игры должны отвечать интересам национальной обороны, а не нести угрозу ее безопасности.

«Сегодня в компьютерные игры играет 60 млн человек в возрасте от семи лет. Это сфера, способная влиять на оборону нашей страны, но пока еще она не охвачена технологиями двойного назначения», – сказал он.

Лишин добавил, что на форуме «Армия-2023» проводятся мероприятия, направленные на развитие компьютерных игр как фактора национальной безопасности. «Нельзя забывать и о том, что компьютерные игры включают серьезную идеологическую составляющую, поэтому важно, чтобы их сюжетная линия соответствовала смыслам, которые мы хотим заложить в подрастающее поколение. Игра должна воспитывать человека в нужной исторической парадигме и нужной идеологии», – подчеркнул он.

Организаторами конкурса Знание.Игра выступили Российское общество «Знание», Роскомнадзор, Главный радиочастотный центр и движение «Киберпатриот» при поддержке Департамента информационных систем и Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ.

Всероссийский конкурс разработки игровых проектов военно-патриотической направленности Знание.Игра призван выявить перспективные концепции военно-патриотических игр, которые будут предложены к реализации профессиональным разработчикам. К участию были приглашены граждане от 14 лет, интересующиеся историей и географией России, реконструкцией и военным делом.

При подаче заявки нужно было описать идею игры по одному из популярных жанров, среди которых стратегия, приключения и ролевая игра (RPG). На дистанционном этапе команды защищали проекты перед профессиональными историками и реконструкторами.

В финальный этап конкурса – хакатон – попали 10 сильнейших команд. Хакатон состоялся на площадке Международного форума «Армия – 2023». На протяжении шести часов конкурсанты выполняли задания хакатона.

О том, как проходил форум «Армия – 2023», и что Татарстан представил на форуме, читайте в материале «Татар-информа» Вертолеты КВЗ, «Зубило» и «Тритон»: что Минниханов показал Шойгу на форуме «Армия-2023».